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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

فرماندار کهنوج تشریح کرد:

جزئیات قتل رئیس ثبت احوال کهنوج/۳ نفر مظنون دستگیر شدند

جزئیات قتل رئیس ثبت احوال کهنوج/۳ نفر مظنون دستگیر شدند

کرمان – فرماندار کهنوج جزئیات قتل رئیس ثبت احوال کهنوج را تشریح کرد و گفت: در این رابطه سه نفر دستگیر شدند.

ابوذر عطانژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه دوشنبه شب دو فرد مسلح با مراجعه به درب منزل رئیس اداره ثبت احوال کهنوج او را به قتل رساندند.

وی ادامه داد: قاتلان با استفاده از یک قبضه سلاح کلانشینکف و تیرباران قربانی مرتکب قتل شدند.

عطانژاد گفت: در حال حاضر بررسی ها توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی شهرستان به منظور شناسایی عامل یا عاملین و علت این قتل در حال انجام است.

فرماندار کهنوج با اشاره به دستگیری سه نفر مظنون در رابطه با این پرونده طی شب گذشته اظهار کرد: افراد دستگیر شده تنها مظنون بوده و هنوز به انجام قتل اعتراف نکرده اند.

وی گفت: علت قتل مشخص نیست.

کد مطلب 3907279

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