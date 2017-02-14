جزئیات قتل رئیس ثبت احوال کهنوج/۳ نفر مظنون دستگیر شدند

ابوذر عطانژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه دوشنبه شب دو فرد مسلح با مراجعه به درب منزل رئیس اداره ثبت احوال کهنوج او را به قتل رساندند.

وی ادامه داد: قاتلان با استفاده از یک قبضه سلاح کلانشینکف و تیرباران قربانی مرتکب قتل شدند.

عطانژاد گفت: در حال حاضر بررسی ها توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی شهرستان به منظور شناسایی عامل یا عاملین و علت این قتل در حال انجام است.

فرماندار کهنوج با اشاره به دستگیری سه نفر مظنون در رابطه با این پرونده طی شب گذشته اظهار کرد: افراد دستگیر شده تنها مظنون بوده و هنوز به انجام قتل اعتراف نکرده اند.

وی گفت: علت قتل مشخص نیست.