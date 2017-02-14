۸ دهم درصد از اقتصاد ایران وابسته به اینترنت/وابستگی شدید به گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی خیراندیش با اشاره به آمارهای موسسات تحقیقاتی دنیا از میران استفاده از موتورهای جستجوگر گفت: براساس گزارش موسسه تحقیقاتی BCG به عنوان یکی از مشاوران پیشرو جهانی در زمینه استراتژی‌های کسب و کار که گزارش سالانه خود را از مستندات صندوق بین المللی پول یا IMF اقتباس می کند، مشخص شد که جستجوگر گوگل در سال ۲۰۱۵، در کمک به محقق شدن فعالیت‌های اقتصادی آمریکا ۱۶۵ میلیارد دلار درآمدزایی کرده است.

وی با بیان اینکه به عبارتی ۷۵ درصد ارزش اقتصادی تولید شده مبتنی بر اینترنت در آمریکا در این سال توسط گوگل بوده است، تصریح کرد: طبق گزارش BCG ، اقتصاد مبتنی بر اینترنت در ایران برای سال ۲۰۱۵ حدود ۰.۸ درصد است.

مدیر اجرایی جستجوگر بومی با اشاره به لزوم بومی سازی کسب وکارهای مبتنی بر جویشگر بومی، خاطرنشان کرد: با تحلیل همین آمار و ارقام می توان پیش بینی کرد که در صورت حمایت کاربران ایرانی از جویشگر بومی پارسی‌جو، این توانایی وجود دارد که اقتصاد اینترنتی کشور طی پنج سال آینده با رشد ۶۰۰ درصدی مواجه شود.

خیراندیش ادامه داد: در گزارش Economic Impact نیز به صراحت آمده است که اینترنت و وب در حال کمک به کسب و کارهای آمریکا و گوگل در حال کمک به وب است و این چرخه حمایتی از سوی دولت و مردم ایالات متحده به شکل مداوم ادامه دارد و همین امر باعث پیشتازی این کشور در صنعت IT شده است.

وی با بیان اینکه ۸۲ درصد ورود کاربران به صفحات وب از طریق موتور جستجو انجام می شود افزود: براساس آمار Google Trend، کاربران ایرانی در رتبه ۵ جهانی استفاده از گوگل قرار دارند که البته باتوجه به نسبت کاربران اینترنت به کل جمعیت کشور، ایران در رتبه ۱ استفاده از گوگل قرار می گیرد و این مبین وابستگی شدید ایرانیان به گوگل است.

خیراندیش خاطرنشان کرد: در دنیا پیچیده ترین و دشوارترین پروژه های فنی در صنعت IT، راه اندازی موتور جستجو است که به همت برجسته ترین نخبگان کشور، ایران در زمینه ساخت جویشگر بومی موفق شده و حالا زمان آن رسیده تا کاربران ایرانی از آن حمایت کنند تا بدین ترتیب مردم کشور خودمان از منافع مالی و شغلی آن بهره ببرند.