جلد دوم " كتابفروشي " به پيشخوان مي رسد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، جلد دوم از" كتابفروشي " به كوشش جمعي از محققان و نويسندگان ، به درخواست ايرج افشار و به يادبود بابك افشار به كوشش علي دهباشي ، و از سوي نشر شهاب منتشر خواهد شد .

اين كتاب كه به مناسبت دومين سالگرد درگذشت بابك افشار منتشرخواهد شد ، شامل 75 مقاله ازفعالان و پيشكسوتان عرصه نشر و كتابفروشي است .

در جلد او از اين مجموعه چند جلدي مقالاتي از : ايرج افشار، عبد الحسين آذرنگ ، جواد اقبال ، سيد عبدالله انوار ، احمد ثبوت ، عبد الكريم جربزه دار، عبد الرحيم جعفري ، كيكاووس جهانداري ، عبدالرفيع حقيقت ، بهاد الدين خرمشاهي ، داوود رمضان شيرازي و ديگران به چاپ رسيده بود .

در اين كتاب درباره سابقه تاسيس كتابفروشي در شهرهاي ايران از دير باز تاكنون وسابقه كتابفروشي هاي رشت ، همدان ، كرمان ، شيراز، قم ، بروجرد ، تفرش ، آشتيان ، كازرون ، اراك ، تهران ، اصفهان ، نايين ، كرمانشاه ، يزد ، تبريز ، كاشان ، خرم آباد، زنجان ، سبزوار مطالبي آمده است .