برنامه سفر پرسپولیس به مسقط، دبی و ابوظبی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، کاروان پرسپولیس متشکل از ۲۰ بازیکن، روز شنبه هفته آینده ۳۰ بهمن ماه با پرواز ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه عمان ایر، تهران را به مقصد مسقط ترک خواهد کرد.

سرخپوشان بعد از انجام تمرینات و اولین بازی خود از سری رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که در ورزشگاه سلطان قابوس انجام خواهد شد، ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه مسقط را به مقصد دوبی ترک می‌کنند.

پرسپولیس که باید بازی خود با الوحده را روز دهم اسفند ماه در ابوظبی انجام بدهد، اردوی خود در امارات را در باشگاه ایرانیان در دوبی بر پا خواهد کرد و تمرینات هم در زمین چمن این باشگاه انجام می‌شود.

پرسپولیس طبق آئین‌نامه رقابت‌ها این اجازه را دارد که روز قبل از مسابقه، یک جلسه تمرین در زمین محل برگزاری مسابقه داشته باشد.

پندار خمارلو در ادامه افزود: سفر پرسپولیس از دوبی به ابوظبی به شکل زمینی خواهد بود و با توجه به شرایط تیم درباره زمان آن تصمیم‌گیری می‌شود. همچنین تیم فوتبال پرسپولیس پس از انجام بازی با الوحده، روز چهارشنبه یازدهم اسفند ماه با پرواز ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه به وقت محلی، دوبی را به مقصد تهران ترک می‌کند.

فاصله دوبی با ابوظبی حدود ۱۵۰ کیلومتر است که طی کردن آن حدود ۹۰ دقیقه به طول می‌انجامد. همچنین ایرانیانی که قصد دارند از ابوظبی یا دوبی به مسقط سفر و پرسپولیس را در مصاف با الهلال عربستان حمایت کنند برای سفر از ابوظبی به مسقط با پرواز زمانی ۷۰ دقیقه‌ای و از طریق زمینی، زمانی ۵ ساعته در راه خواهند بود. همچنین سفر هوایی و زمینی به مسقط از دوبی به ترتیب ۵۵ و ۴:۳۰ دقیقه به طول می‌انجامد.