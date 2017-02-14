به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر سه‌شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر اظهار داشت: متاسفانه فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و کتاب در سبد خانواده ها جایگاه مناسبی ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: باید تدابیر و برنامه‌ریزی‌های لازم در بخش رشد مطالعه و کتابخوانی در جامعه صورت گیرد، چون که دانایی جامعه بر پایه کتاب است.

وی با اشاره به اینکه ما باید احساس نیاز به کتاب و کتابخوانی را در جامعه زنده کنیم بیان کرد: در استان بوشهر باید با برنامه‌ریزی منظم و تقویم زمانبندی شده در حوزه کتاب فعالیت مستمری صورت گیرد.

گراوند افزود: اگر به دنبال جامعه‌ای پویا و توسعه یافته و خواهان رشد در تمامی عرصه های جامعه هستیم باید مقوله کتاب و کتابخوانی را احیا کنیم.

وی تاکید کرد: همچنین شهرستان‌ها نیز به صورت منظم جلسات انجمن کتابخانه‌های عمومی را برگزار کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه توجه به نهاد کتاب و مطالعه می‌تواند سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای جامعه محسوب شود افزود: برای اینکه نسل موفق و دانایی داشته باشیم باید حوزه کتاب را تقویت کنیم.

گراوند بیان کرد: همچنین در مکان‌های عمومی و پارک‌ها باید نگاه به کتابخوانی مد نظر قرار گیرد. باید ایستگاه‌های مطالعه با توجه به فضای مناسب موجود در استان ایجاد شود.

وی افزود: راهکارهای تقویت کتابخوانی باید در استان بوشهر بررسی و اجرایی شود.