شبکه مسی طی سه سال از مخابرات استان اصفهان حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کشایی ظهر سه‌شنبه در مراسم معارفه مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان با اشاره به اینکه در استان اصفهان از سال ۹۳ نوسازی خطوط انتقال مخابراتی از سیم مسی به فیبرنوری آغاز شد، اظهار داشت: به دنبال اجرای این طرح نوسازی همه تجهیزات سایت‌های تلفن همراه در سراسر استان اصفهان نیز در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه از آذرماه سال جاری دو هزار و ۵۰۰ سایت در یک هزار و ۴۰۰ نقطه از استان اصفهان تبدیل به فیبرنوری شد، اضافه کرد: ۵۰ درصد این سایت‌ها در استان اصفهان مستقر شده است.

مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان اصفهان با اشاره به اینکه برخی از اختلالات آنتن‌دهی در سطح شهر اصفهان ناشی از تعویض و بازسازی تجهیزات بود، تصریح کرد: ۴۰ گروه تخصصی به صورت ۲۴ ساعته این طرح را اجرایی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه به مدت سه سال موفق به حذف کامل شبکه مسی از شرکت مخابرات استان اصفهان شدیم، اضافه کرد: در کابل مرکزی نیز به صورت کامل فیبرنوری فعال شده است.

کشایی در ادامه با اشاره به اینکه شرکت مخابرات استان اصفهان در سال‌های اخیر در سرعت ارائه خدمات به شهروندان و همچنین استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا پیشتاز دیگر استان‌ها بوده است، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که این موفقیت را نباید به نام یک فرد تمام کنیم چراکه تک تک کارمندان این شرکت در همه موفقیت‌های به دست آمده دخیل هستند.

به گزارش مهر، در این مراسم بنابر مصوبه جدید شرکت مخابرات، مدیرعامل جدید این شرکت با نظر هیأت مدیره شرکت مخابرات استان اصفهان تعیین و در حضور جمع معرفی شد.

حسین کشایی از سال ۱۳۷۲ در شرکت مخابرات استان اصفهان استخدام شد و در چهار سال اخیر مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان بود.

در این مراسم از اقدامات حسین کشایی و مدیریتش در شرکت مخابرات استان اصفهان با لوح و هدایا تجلیل به عمل آمد و مهدی حیدری‌زاده به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مخابرات استان اصفهان معرفی شد.