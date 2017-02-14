اجرای طرح کنترل آسیب های اجتماعی در مدارس خوزستان

محمد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت آموزش مهارت های اجتماعی به نوجوانانی که در دوره متوسطه ا ل تحصیل می کنند، گفت: حدود 34 هزار و 637 دانش آموز دختر در پایه هفتم، 35 هزار و 838 دانش آموز پسر در پایه هشتم تحصیل می کنند که جانعه هدف طرح هستند.همچنین، 76 هزار و 951 دانش آموز دختر و پسر در پایه نهم در خوزستان مشمول این طرح می شوند.

وی در مورد انواع مهارت های طرح کاهش آسیب های اجتماعی توضیح داد: این آموزش ها در قالب مهارت های اجتماعی، جرات مندی، مدیریت عواطف و هیجانات دوران بلوغ و مهارت های تاب آوری ارایه می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: دانش آموزان پایه ششم و نهم در محور پیشگیری از اعتیاد و همه دانش آموزان دختر پایه هفتم و پسر پایه هشتم در محور پیشگیری از طلاق و مخاطرات مرتبط آموزش های لازم را می بینند.

تقی زاده در مورد مهارت های ویژه دانش آموزان پسر پایه هشتم و دختران پایه هفتم آموزش عنوان کرد: چهار جلسه آموزشی مهارت های خودمراقبتی، شناخت تغییرات دوره بلوغ، عفاف و حجاب و مدیریت هیجانات برای دانش آموزان برگزار می شود.