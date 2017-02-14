شهرهای لرستان آب پایدار ندارند/سد «سیمره» منفعتی برای استان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی لرستان سخنانی اظهار داشت: هدف از این جلسه، فهمیدن این نکته است که در طول برنامه ششم که از سال ۹۶ آغاز می شود، چقدر باید در حوزه آب، آب شرب شهری، روستایی، کشاورزی، صنعت، سدسازی و حق آب زیست محیطی سرمایه گذاری شود.

وی با بیان اینکه برآورد ما این است که برای در حوزه آب استان در سال ۹۶ حدود ۱۰ میلیارد تومان نیاز باشد که باید این مبلغ بین بخش های ذکر شده تفکیک شود ادامه داد: از ابتدای سال ۹۶ به مدت پنج سال طی برنامه ششم توسعه لرستان باید ۱۰ میلیارد تومان در بخش آب سرمایه گذاری کند.

استاندار لرستان با بیان اینکه توپوگرافی استان نشان دهنده این واقعیت است که اغلب زمین های استان شیبدار و سخت هستند گفت: در بحث آب استان همیشه افراط و تفریط شده است.

بازوند با بیان اینکه آب یک ثروت بزرگ بوده که در اختیار لرستان است و باید مشخص شود که چگونه باید از این ثروت استفاده شود اظهار داشت: برای استفاده از این ثروت دنبال یک برنامه عملی هستیم که تحت عنوان سند آب استان در برنامه ششم توسعه تدوین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در این سند باید مقدار تخصیص آب مشخص شود تصریح کرد: حدود هفت میلیارد تومان برای بهره برداری سد بختیاری مورد نیاز است و علاوه بر این مبلغ باید مبالغ مورد نیاز برای حوزه آب هم در این سند مشخص شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه لرستان استانی است که برخی استانها از آب آن استفاده می کنند و در سند آب استان باید مشخص شود که این استان ها در قبال این آب چه کمکی می توانند به لرستان کنند و چالش های پیش روی استان را باید بردارند عنوان کرد: در حوزه سد دز یا کرخه سالانه ۳۰۰ میلیارد خسارت سیل و حدود ۱۰ نفر کشته داریم.

بازوند با بیان اینکه در حوزه آب هیچ سندی در دسترس نیست و هیچ اطلاعی در این حوزه در دسترس وجود ندارد گفت: علیرغم اینکه استانی پر آب داریم اما به جز خرم آباد و الیگودرز هیچ شهری از لرستان از آب پایدار استفاده نمی کند و حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مردم این استان از آب ناپایدار استفاده می کنند.

وی اظهار داشت: درصد قابل توجهی از رومشگان را سد سیمره در بر گرفته اما این شهر هیچ استفاده ای از این سد نمی کند و این ناعادلانه است و باید حق استان داده شود.