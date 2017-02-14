نتایج دیدار پوتین و نخست وزیر ژاپن موقتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «یوگنی آفاناسف»، سفیر روسیه در ژاپن در گفتگوی با مجله «ایزوستیا» گفت که مذاکراتی که چندی پیش بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن شوکی قوی برای توسعه روابط بین دو کشور ایجاد کرد.

در دیدار پوتین و آبه که در دسامبر سال گذشته انجام گرفت، در مورد مسئله انجام فعالیت های اقتصادی مشترک در منطقه کوریل جنوبی توافق هایی صورت گرفته است.

آفاناسف گفت: موفق شده ایم که با توجه به واقعیات کارهایی انجام بدهیم، اما به طور کلی نتایج بازدید پوتین از ژاپن، ممکن است ناپایدار باشد. هرچند که این دیدار باعث شد شوک مثبتی در رابطه ژاپن و روسیه ایجاد شود و شرایط را برای دیدارها و مذاکرات در سطوح دیگر تسهیل کند.

همانطور که قبلا گفته شده بود، ژاپن امیدوار است که همکاری های اقتصادی در این منطقه با روسیه داشته باشد. همچنین روسیه نیز انتظار دارد که ادعای توکیو بر سر جزایر این منطقه نیز با مذاکره و گفتگو حل شود.