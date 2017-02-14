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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۲۰

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان:

تک تک افراد جامعه می توانند «نیکوکارِ اجتماعی» باشند

تک تک افراد جامعه می توانند «نیکوکارِ اجتماعی» باشند

بندرعباس - مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان گفت: تک تک افراد جامعه می توانند نیکوکار اجتماعی باشند و گاهی با یک محبت ساده می توانندآلام روانی و کمبود عاطفی یک شخص را کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان،  منصور اخلاقی پور در همایش اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر که با عنوان «خیر ماندگار» برگزار شد، اظهار داشت: نباید خود را معطوف به برگزاری همایش ها و سمینارها کنیم بلکه باید از مردم و نیکوکاران دعوت کنیم تا در میدان آسیب های اجتماعی حاضر شوند.

وی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی با کمی توجه برای افراد جامعه قابل مشاهده و لمس هستند، افزود: گستردگی پیامدهای آسیب های اجتماعی می طلبد تا مقابله با آسیب ها نیز همه گیر و گسترده باشد تا به نتیجه موثر دست یابیم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان گفت: تک تک افراد جامعه می توانند نیکوکار اجتماعی باشند و گاهی با یک محبت ساده می توان آلام روانی و کمبود عاطفی یک شخص را کاهش داد و از کشیدن او به پرتگاه آسیب های اجتماعی پیشگیری و جلوگیری کرد.

وی کارشناسان دستگاه ها را تاثیرگذارترین بدنه اداری و سازمانی دانست و یادآور شد: کارشناسان اجتماعی و فرهنگی در قبال آسیب های اجتماعی بویژه در زمینه پیشگیری از اعتیاد می بایست وظایف سازمانی و فراسازمانی را برای دستگاه خود تعریف کرده و در این حوزه با برنامه ریزی ورود کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان اذعان داشت: راه اندازی یک پایگاه داده با قابلیت بروزرسانی مداوم برای آسیب های اجتماعی نیاز امروز کشور و استان هرمزگان است که در اداره کل امور اجتماعی استانداری گام به گام در دست پیگیری و تهیه است.

اخلاقی پور خاطر نشان کرد: اطلاعات صحیح در زمینه آسیب های اجتماعی بسیار با اهمیت است و تکیه بر مشاهدات میدانی در این زمینه می تواند احساسی و دور از واقعیت صورت گیرد که در این شرایط برنامه ریزی درست کاری دشوار است.

وی تصریح کرد: در سال های اخیر مسئله و آسیب های اجتماعی به یک موضوع حاکمیتی تبدیل شده که شاید در گذشته از این درجه ی توجه و اهمیت برخوردار نبوده است و باید از این فرصت بیشترین و بهترین استفاده را در راستای بهبود وضعیت اجتماعی استان کرد.

کد مطلب 3907329

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