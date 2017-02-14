به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با شرکت آزادکاران ۸ کشور مطرح جهان به میزبانی کرمانشاه و در سالن ۶۰۰۰ نفری حضرت امام(ره) این شهر، آغاز خواهد شد.

تیم‌های شرکت کننده یکی پس از دیگری خود را به کرمانشاه رساندند تا در این رویداد بزرگ ورزشی حضور یابند.

رئیس هیئت کشتی کرمانشاه آمادگی استان برای میزبانی رقابت‌های جام جهانی مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در این مسابقات تیم‌های مطرح و برند کشتی جهان حضور دارند و تاکنون ۱۷ کمیته برای برگزاری این مسابقات تشکیل شده است.

مسابقات در روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن در چهار نوبت صبح و عصر و در دو گروه چهار تیمی انجام خواهد شد که در گروه اول آمریکا، روسیه، گرجستان و آذربایجان قرار دارند و در گروه دوم تیم‌های کشتی ایران، هند، ترکیه و مغولستان حضور دارند.

حامد رشیدی در ۷۴ کیلو، بهمن تیموری در ۷۴ کیلو و یدالله محبی در ۱۲۵ کیلو نمایندگان استان کرمانشاه در این رقابت‌ها خواهند بود.

اختیاری، مسئول اطلاع رسانی مسابقات جام جهانی کشتی ۲۰۱۷ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قریب به ۱۵۰ خبرنگار داخلی و خارجی این مسابقات را پوشش خواهند داد و تدابیر لازم برای حضور خبرنگاران اندیشیده شده است.

وی با اشاره به احتمال حضور خبرنگاران اروپایی و آسیایی برای پوشش این مسابقات افزود: در حال حاضر ۴۹ خبرنگار رسانه‌های کشور، ۳۰ خبرنگار استان کرمانشاه و ۶۵ نفر از عوامل صدا و سیما مسابقات را پوشش خواهند داد و پوشش زنده رقابت‌ها طی روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن از سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

کشتی‌گیران آمریکا دیروز وارد استان کرمانشاه شدند و مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گرفتند همچنین تیم ملی کشتی آزاد روسیه نیز با ورود به استان در محل برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۱۷ حاضر شدند.

جردن باروز کشتی‌گیر مطرح آمریکاییی با اعلام رضایت از استقبال گرم ایرانیان و به ویژه مسئولان و مردم کرمانشاه بیان کرد: من از استقبال گرم مردم ایران خرسندم و خیلی خوشحالم که در ایران هستم.