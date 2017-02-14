عربستان به دنبال ایجاد پایگاهی قوی در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رشد»، «ملا عبدالمنان نیازی» از چهره های شناخته شده طالبان؛ معاون و سخنگوی «ملا رسول» رهبر یکی از شاخه های انشعابی طالبان در افغانستان گفت که عربستان سعودی مستقیم در افغانستان دخالت دارد. کشور سعودی، تحت تاثیر کشمکش‌هایی است که در اطراف مرزهایش وجود دارد، آنان قصد دارند که یک پایگاه قوی برای خود در افغانستان ایجاد کنند، اگر این پایگاه ایجاد شود، راهی خوب برای سعودی‌ها باز می‌شود.

سخنگوی طالبان در مورد نقش عربستان نیز گفت که سعودی‌ها چندین بار با ما ارتباط برقرار کردند که ما حاضر هستیم با شما فعالیت کنیم ولی ما به خاطر اینکه کشورمان دوباره وارد جنگ نشود و کشمکش‌هایی در منطقه به وجود نیاید، از سعودی‌ها خواسته ایم که ما را به حال خود بگذارند.

وی در مورد شکل گیری گروه تروریستی داعش در افغانستان نیز گفت: من به صراحت می‌گویم که چندین بار از سوریه و عراق، با امتیازات و میلیون‌ها دلار خواستند ما را حمایت کنند، ما به آنها پیام دادیم که مردم ما خسته‌ شده اند، ما یک جنگ بزرگ را که ۳۵ سال به طول انجامید را پشت سر گذاشته‌ایم. هدف ما این است که در کنار کشورهای همسایه خود برادروار زندگی کنیم. هدف ما جلوگیری از کشورگشایی‌ کشورهایی چون روسیه، آمریکا و کشورهای عضو ناتو است.

ملا عبدالمنان در ادامه اظهار داشت: در طول ۱۵ سال گذشته، پاکستانی‌ها بسیار با هوشیاری عمل می‌کردند و منافع خود را پیش می‌بردند، میلیون‌ها دلار را به نام ما می‌گرفتند و ما با ناتو مبارزه می کردیم. اما پاکستانی‌ها برای طالبان و دستاوردهای‌ آن اهمیتی قائل نشدند و شهرتی را که در زمان اشغال شوروی ما به دست آورده بودیم را از بین بردند.

ملا عبدالمنان نیازی اعلام کرده است که «ملا محمد عمر» رهبر و موسس گروه طالبان با دسیسه «ملا اختر منصور» رهبر پیشین این گروه و پاکستان کشته شده است. بعد از آن «ملا عبیدالله آخوند» را در زندان به قتل رساندند. حتی جنازه او را به ما ندادند، بعد از آن معاون دوم گروه طالبان «ملا برادر» را هم به شکل مرموزی بازداشت کرده و تا به حال به ما پاسخی نداده اند.