نهادهای نظارتی مطابق رهنمودهای رهبری با فساد مبارزه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس راشاد ظهر سه شنبه جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان، اظهار داشت: از نهادهای نظارتی انتظار داریم به جای تمرکز در فعالیت شورای اسلامی شهر زنجان در بخش های دیگر نیز حساسیت لازم را داشته باشند.



وی با بیان اینکه اخیرا از طرف سازمان بازرسی به شهرداری نامه ارسال شده است، افزود: در این نامه عنوان شده که پرداختی اعضای شورای اسلامی شهر زیاد بوده و آن را برگردانید.



این عضو شورای اسلامی شهر زنجان خواستار حساسیت سازمان بازرسی در دیگر مسائل نیز شد و تاکید کرد: در خصوص نحوه معاملات شهرداری و رعایت قوانین نیز نهادهای نظارتی حساسیت داشته باشند.



وی قرارداد شهرداری زنجان با انجمن حمایت از زندانیان را مشکوک عنوان کرد و گفت: منافع شهرداری زنجان در این پروژه نادیده گرفته شده است.



راشاد بر ضرورت ساخت و ساز باغشهرها در اطراف شهر زنجان تاکید کرد و گفت: باید نسبت به ساخت و ساز باغشهرها توسط نهادهای مختلف حساسیت داشت.



عضو شورای اسلامی شهر زنجان با طرح این سوال که چرا نهادهای نظارتی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز حساسیت ندارند، افزود: ادعا دارم در شورای اسلامی دور چهام اعضا حق الجلسه خود را یک چهارم دریافت کرده اند.



وی با بیان اینکه شهرداری زنحان تبدیل به حیاط خلوت شده است، افزود: ۳۸ سال از انقلاب اسلامی می گذرد و ملت ایرات با قدرت از حاکمیت نظام اسلامی دفاع کرده اند. باید در خصوص فساد در جامعه حساس بود.



راشاد مدعی برخی تهدیدها به خود شد و تاکید کرد: نامه نگاری برخی بر روی ما تاثیری ندارد و از این تهدیدات ترسی نداریم.



این عضو شورا همچنین خواستار ورود رسانه ها به ویژه رسانه ملی در خصوص تهیه گزارش از پروژه سبزه میدان شد و تاکید کرد: شرایط فعلی مغازه ها در ضلع جنوبی سالانه خسارات زیادی به شهر می زند.