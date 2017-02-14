به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر سه شنبه در سالن شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور استاندار و دیگر مسئولان برگزار شد.
علیرضا یوسفی در این مراسم اظهار داشت: آیتالله هاشمی رفسنجانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب نقش موثری داشت و پس از آن نیز در برهههای مختلف دفاع از انقلاب و نظام نقش آفرینی کرد و یاور رهبر معظم انقلاب بود.
قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه آیتالله رفسنجانی روزهای سخت و حساس کشور در عرصه سیاست هنرمندانه نقشآفرینی کرد، ابراز داشت: وی همواره در مسیر انقلاب و ولایت باقی ماند و سیاستمداری با نامی ماندگار در عرصه تاریخ ایران خواهد بود.
یوسفی تاکید کرد: نوشتن خاطرات توسط یکی از شخصیتهای مهم نظام به نوعی تاریخ نگاری برای آیندگان محسوب میشود که آیتالله هاشمی رفسنجانی برای آشناسازی نسلهای آینده این کار را انجام میداد.
نگارش ۲۰ جلد کتاب تفسیر راهنمای قرآن توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی
وی با اشاره به نگارش ۲۰ جلد کتاب تفسیر راهنمای قرآن توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی بیان داشت: آیتالله هاشمی رفسنجانی شخصیتی جهانی داشت و مورد احترام ملتها و دولتهای جهان بود و با فوت ایشان حوزه های علمیه استوانه بزرگی را از دست دادند.
قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر علاقه رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ایران تاکید کرد: ایشان به امیرکبیر بسیار علاقهمند بود و در دوران جوانی کتابی نیز درباره این شخصیت بی نظیر و شکوهمند در تاریخ ایران که نقش بی بدیلی در توسعه و پیشرفت ایران داشت، نوشته است.
وی با بیان اینکه امیرکبیر با جهالت مردم و عوام فریبی بیگانگان مبارزه میکرد، تصریح کرد: آیتالله هاشمی امیر کبیر را به دلیل جنبه میهن دوستی و تاثیر وی در توسعه کشور بسیار دوست داشت و حتی به اندازهای به وی علاقهمند بود که سخن گفتن از امیرکبیر نیز وی را متاثر میکرد.
یوسفی با بیان اینکه شخصیت آیت الله هاشمی موجب افتخار ملت ایران بود، تاکید کرد: امیدواریم اخلاق نیکو، منش خردمندانه و مشفقانه ایشان در جامعه ایران اسلامی الگویی برای تمام افراد جامعه و مسئولان باشد.
گفتنی است حسین مرعشی از فعالان سیاسی مهمان ویژه مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که با توجه به لغو پروازهای فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان نتوانست خود را به این مراسم برساند.
نظر شما