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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

معاون استاندار بوشهر؛

استفاده از ظرفیت سمن ها برای حفاظت از حقوق کودکان

استفاده از ظرفیت سمن ها برای حفاظت از حقوق کودکان

بوشهر- معاون استاندار بوشهر گفت: باید از سازمان های مردم نهاد در راستای حمایت از حقوق کودکان استفاده لازم صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالکریم گراوند بعد از ظهر سه شنبه در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان بوشهر اظهار داشت: در حوزه روانشناسی کودک، شکل گیری شخصیت کودک  در رده سنی خاصی است که اگر به خوبی شکل گیرد می‌توان آن را به عنوان یک فرد موثر وارد جامعه کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: جوامع مبتنی بر مبانی دینی و قرآن باید در موزه تربیت صحیح کودک پیشگام باشند و ایران اسلامی در بخش حقوق کودکان و فرهنگ سازی مناسب در راستای تقویت و حمایت از نسل آینده گام‌های موثری برداشته است.

وی گفت: دولت تدبیر و امید در حوزه کودکان و بخش جوان جامعه کارهای ارزشمندی انجام داده است.

معاون استاندار بوشهر عنوان کرد: باید از سازمان های مردم نهاد در جهت حقوق کودکان استفاده لازم صورت گیرد.

کد مطلب 3907358

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