توزیع ۶۰۰ تُن بذر اصلاح شده برنج در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی پیش از ظهر سه شنبه در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت حضور یافت و از نزدیک در جریان آغاز توزیع بذر اصلاح شده برنج در گیلان قرار گرفت.

وی در این بازدید از تأمین ۳۸ درصدی نیاز برنج کشور توسط گیلان خبر داد و اظهار کرد: گیلان از قطب‌های تولید برنج کشور است و تلاش می شود تا در کنار حفظ کیفیت خوب این محصول به افزایش تولید کمی نیز توجه شود.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم بهره گیری از مراکز تحقیقات برنج در راستای افزایش تولید کمی این محصول گفت: خوشبختانه سطح زیر کشت بذر گواهی شده در گیلان از نیم درصد به پنج درصد رسیده و پیش بینی می شود که این میزان در برنامه ششم به ۲۰ درصد برسد.

نجفی در ادامه با اشاره به بارش های مناسبی که در فصول پاییز و زمستان رخ داده، بر انجام شخم زمستانه در شالیزارها تأکید و خاطرنشان کرد: انجام شخم زمستانه از نظر بهداشتی و دفع امراض برنج بسیار موثر بوده و همچنین باعث صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی نیز می شود.

وی از انجام شخم زمستانه در ۲۲ درصد از شالیزارهای گیلان خبر داد و افزود: فرمانداران باید با برگزاری شوراهای کشاورزی و حفاظت آب در شهرستان‌ها از فرصت شخم زمستانه بهره لازم را ببرند.

استاندار گیلان همچنین به اقدامات صورت گرفته در راستای تسطیح اراضی کشاورزی در گیلان اشاره کرد و گفت: تسطیح۱۰ هزار هکتار از اراضی گیلان در سفر ریاست محترم جمهور به گیلان مصوب شد که در این باره اقدامات مهمی صورت گرفته است.

نجفی از ادامه تسطیح اراضی کشاورزی گیلان در سال جاری و سال آتی خبر داد و افزود: تسطیح ۱۰ هزار هکتار دیگر از اراضی استان در برنامه قرار گرفته است.

در جریان این بازدید ۶۰۰ تن بذر اصلاح شده برنج برای کشت در حدود۱۲ هزار هکتار معادل پنج درصد شالیزارهای گیلان توزیع شد.