اهداف شعله ور شدن جبهه جنوبی سوریه در مقطع کنونی

به گزارش خبرگزاری مهر ، المیادین گزارش داد: ارتش سوریه موفق به دفع یورش تروریستها در محورهای المنشیه، حمیده الطاهر و میدان بصری در شهر درعا شد. منابع سوری اعلام کردند که ارتش سوریه تلفات و خسارات زیادی به تروریستها وارد کرده و بر اوضاع مسلط است.

این رسانه لبنانی می نویسد: نبرد موسوم به «مرگ و نه ذلت» با مشارکت ۳۰۰ تروریست جبهه النصره و ۲۰۰ نفر از احرار الشام و گروه بیت المقدس و صدها نفر دیگر از افراد مسلح مزدو شروع شد و ارتش آزاد سوریه به دستور اتاق «موک» در این یورش مشارکت کرد تا اوضاع از کنترل خارج نشود. در عرصه میدانی ارتش سوریه موفق به دفع این یورش شده و مواضع خود را حفظ کرده است اما درگیری ها همچنان ادامه دارد و اینکه تروریستها از تسلط بر منطقه النجار در کوی المنشیه سخن می گویند روایتی است که منابع وابسته به ارتش سوریه خلاف آن را بیان کرده اند.

المیادین بیان کرد: نکته قابل توجه در عملیات جنوب سوریه، همزمانی میان نبرد در درعا و شروع جنگ ریشه کنی گروه جند الاقصی در ادلب و حومه حماه است؛ هرچند که ارتباط جغرافیایی میان این دو وجود ندارد زیرا اولی در جنوب و دومی در شمال است اما به نظر می رسد که نقطه اشتراک آن قرار داشتن هیئت تحریر الشام در ورای آن است.

این رسانه می افزاید: جبهه جنوبی سوریه همواره محور اصلی بسیاری از طرح ها مشکوک است و برخی مواضع حکایت از آن دارد که منطقه سنی نشین از درعا تا دیرالزور و به عبارتی شکل گیری فدرالیسم در سوریه، تشکیل شود.

المیادین در ادامه گزارش داد: برخی رسانه ها از قصد اردن برای نسخه برداری از سپر فرات در منطقه جنوبی سوریه با تفاهم روسیه خبر داده اند با وجود اینکه از صحت این اخبار نمی توان مطمئن شد اما نکته قابل توجه این است که یورش موسوم به مرگ و نه ذلت فقط چند روز پس از انتشار این اخبار شروع شد و هدف آن قطع مسیر در برابر ارتش سوریه برای ورود به گمرک قدیم و به تبع آن گذرگاه نصیب با اردن است. شکی نیست که جبهه النصره که یکی از بزرگترین بازندگان عملیات سپر فرات است نمی خواهد که در جنوب به رهبری اردن همان سناریو را تکرار کند و به نفع آن است که در راستای نابودی این سناریو در نطفه حرکت کند.

این رسانه با اشاره به تحرکات جبهه النصره در ادلب برای به شکست کشاندن نشست آستانه به ویژه با توجه به تعهد اردن برای راضی کردن گروههای جنوب سوریه برای حضور در نشست یکی از اهداف جبهه النصره از جنگ با جند الاقصی و تسلط بر حومه شمالی حماه را نزدیک شدن و کسب رضایت ترکیه می داند به ویژه که ترکیه بی میل نیست که برگه های اضافی قبل از نشست ژنو در منطقه حساسی مانند شمال حماه داشته باشد و به ویژه که ابو جابر الشیخ از رهبران هیئت تحریر الشام روابط خوبی با آنکارا و ریاض دارد و به نوعی این هیئت به دنبال احیای روابط خود با حامیان منطقه ای اش است.

المیادین گزارش داد: این اولین بار نیست که جبهه جنوبی فعال می شود و این مغایر با تفاهم روسی-اردنی درباره توقف درگیری ها در این منطقه است اما آنچه جدید است یورش گروههای مسلح به خود شهر درعا است نه حومه آن. هدف تسلط بر کوی المنشیه است.