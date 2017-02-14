به گزارش خبرنگار مهر، بابک تراکمه ظهر سه‌شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان که در سالن اجتماعات مرکز شعب بانک صادرات برگزار شد با اشاره به اینکه راه‌اندازی شبکه بزرگ کسب و کار از اهداف شرکت مخابرات ایران است، اظهار داشت: از این رو زیرساخت‌های لازم برای ارتباط بین مشترکان مخابرات و تولید کنندگان محتوای این شرکت فراهم شد تا راهی جدید در توسعه ارتباطات کشور باز شود.

وی به جایگاه وی‍ژه اصفهان در کشور در زمینه تربیت نیروهای متخصص اشاره کرد و افزود: بسیاری از مردان موفق کشور زاده شده اصفهان هستند و به گونه‌ای می‌توان این شهر را زینت کشور ایران دانست.

۱۵ درصد مشترکین باند پهن کشور در استان اصفهان هستند

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان اصفهان با تاکید بر اینکه اصفهان همواره در اجرای پروژه‌های جدید شرکت مخابرات ایران به عنوان استان پایلوت انتخاب شده و ایده‌های خوبی نیز از این استان خروجی یافته است، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر هشت درصد از تلفن ثابت، ۱۵ درصد از مشترکین باند پهن و هشت درصد از مشترکین تلفن همراه کشور در استان اصفهان وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران برای حضور در عرصه‌های رقابتی بین‌المللی نیازمند برنامه‌ای جامع است، افزود: برای این امر بر اساس این برنامه‌ریزی هزینه‌های جاری، تعداد نیروی انسانی و ابعاد جغرافیایی برای فعالیت تعیین خواهند شد.

تراکمه با بیان اینکه برنامه پنج ساله شرکت مخابرات ایران تدوین شد و در حال حاضر روند اجرایی خود را طی می‌کند، تصریح کرد: از جمله بندهای تعریف شده در این برنامه یکپارچه‌سازی شرکت مخابرات ایران، تربیت ۱۱۰ نیروی مهندسی برای نسل آینده، تعیین بودجه شرکت مخابرات برای اولین بار، برنامه‌ریزی برای بیمه کارکنان برای نخستین بار و بسترسازی اقدامات اولیه برای ایجاد یک شبکه آی.تی و آی.پی کشوری نیز از موارد در نظر گرفته شده برای برنامه پنج ساله شرکت مخابرات ایران است.

وی با اشاره به اینکه امروزه ارتباطات نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند، ادامه داد: شرکت مخابرات استان اصفهان در این زمینه کارنامه خوبی را از خود بجای گذاشته است.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان اصفهان با اشاره به اینکه در آینده‌ای نه چندان دور کسب و کار دیجیتال بخش زیادی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد، ادامه داد: از این رو باید مدیران شرکت مخابرات ایران نیز به این مهم توجه داشته باشند و فعالیت‌های خود را در این راستا برنامه‌ریزی کنند.