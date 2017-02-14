آخوندی برای حضور در جلسه استیضاح اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به اعلام وصول درخواست استیضاح اینجانب توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بعدازظهر روز جاری به استحضار می رساند اینجانب از فردا 27 بهمن ماه آماده ام که در صحن مجلس حضور یافته و پاسخگوی سئوالات عزیزان باشم.

لطفا هر زمانی که هئیت رئیسه مجلس تعیین می فرماید امر به ابلاغ فرمایید.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مقرر کردند روز یکشنبه روز استیضاح وزیر راه و شهرسازی باشد.