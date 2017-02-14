نوجوانان ایرانی به عنوان مشاور دبیر کل سازمان ملل نامه می نویسند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حموله ظهر امروز طی یک نشست خبری با اشاره به برگزاری ۴۱ مسابقه بین المللی نامه نگاری توسط اتحادیه جهانی پست اظهار کرد: این مسابقه برای نوجوانان سراسر جهان تعریف و طراحی شده و هدف از برگزاری آن آگاهی از اهمیت نقش خدمات پستی در جامعه و ترویج فرهنگ مکاتبه است.

وی افزود: موضوع این مسابقه این است که تصور کنید مشاور جدید دبیر کل سازمان ملل هستید و در این صورت ابتدا به کدام موضوع بحث جهان خواهید پرداخت و چه راه حلی برای آن توصیه می کنید.

مدیرکل پست خوزستان تصریح کرد: این مسابقه برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است و سقف سنی آن ۱۵ سال است و مهلت ارسال نامه ها تا ۱۲ اسفند ماه امسال است.

حموله با بیان اینکه نامه های نوشته شده باید طبق اصول نامه نگاری نوشته و شروع و پایان مناسب داشته باشند، گفت: شرکت در این مسابقه و ارسال نامه ها رایگان است و هیچگونه وجهی بابت ارسال نامه ها دریافت نمی شود و پاکت نامه ها تحت عنوان پاکات قبول است.

وی ادامه داد: پاکت نامه ها توسط اداره کل پست خوزستان و شعب آن، آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و شعب آن دریافت می شود.

مدیرکل پست خوزستان با بیان اینکه برندگان مسابقه با هزینه اداره کل پست به سوئیس برای دریافت جایزه اعزام می شوند، گفت: یک سری جوایز ارزشمند به نفرات اول تا سوم داده می شود که شامل مدال طلا، نقره و برنز است و جوایزی هم توسط شرکت ملی پست به برگزیدگان اهدا می شود.

حموله اضافه کرد: در سطح ملی به مناسبت ۲۲ بهمن و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ۲۲ تمبر طلا و نقره به افراد برتر و و جوایز ارزنده ای هم به ۱۰۰ اثر برتر داده می شود، همچنین کمیته ای متشکل از ادارات کل ارشاد، آموزش و پرورش و پست خوزستان در همین زمینه تشکیل شده است.

وی گفت: این مسابقه هیچ گونه نفع مالی برای شرکت پست و اداره کل پست خوزستان ندارد و هدف از برگزاری آن صرفا ترویج فرهنگ مکاتبه است.