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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۰

وضعیت جوی استان کرمانشاه؛

کاهش محسوس دمای هوا در کرمانشاه / پیش‌بینی بارش سنگین برف

کاهش محسوس دمای هوا در کرمانشاه / پیش‌بینی بارش سنگین برف

کرمانشاه- شرایط  ناپایدار جوی به صورت بارش سنگین برف منطقه اورامانات در استان کرمانشاه تا اواخر وقت فردا را در بر خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی استان کرمانشاه؛ هوای استان همچنان تا پایان هفته تحت تاثیر سامانه بارشی حاکم در جو منطقه، در بعضی ساعات همراه با بارش برف و باران، وزش باد و احتمالاً رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

شرایط ناپایدار از بعدازظهر امروز تا اواخر وقت فردا و در نیمه غربی استان بویژه مناطق اورامانات، دالاهو و گواور نمود بیشتری خواهد داشت.

این وضعیت بخصوص در نواحی سردسیر و کوهستانی، سبب بارش نسبتاً سنگین برف، کاهش دید، لغزندگی و اختلال در تردد وسائط نقلیه خواهد شد.

 طی روزهای پنج شنبه و جمعه، به دلیل کاهش ناپایداری، بارش ها در نواحی سردسیر و معتدل متمرکز و عمدتاً به صورت رگبار پراکنده برف خواهد بود.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، از روز جمعه تا روز یکشنبه هفته آینده دمای هوا در سطح استان بخصوص در طول شب به طور محسوس کاهش یافته شرایط برای تشکیل مه بیشتر در اوایل روز در نقاط مستعد فراهم می‌شود.

کد مطلب 3907375

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