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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۶

کشته شدن عضو «وای پی جی» در درگیری با ارتش ترکیه

کشته شدن عضو «وای پی جی» در درگیری با ارتش ترکیه

مقام های ارتش ترکیه از کشته شدن یک عضو گروه «وای پی جی» بر اثر درگیری با نیروهای مسلح این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، ارتش ترکیه از کشته شدن یک عضو مسلح گروه «وای پی جی» بر اثر درگیری با نظامیان این کشور در مرز میان ترکیه و سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، گفته می شود این درگیری روز دوشنبه و در منطقه مرزی نصیبین واقع در مرز ترکیه و سوریه رخ داده است.

ارتش ترکیه با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که دستکم یک عضو گروه «وای پی جی» در این درگیری کشته شده است.

گفتنی است آمریکا و اتحادیه اروپا حزب «پ ک ک» به عنوان شاخه اصلی تسکیل دهنده «وای پی جی» را در زمره گروه های تروریستی دسته بندی می کنند. این درحالیست که گروه «وای پی جی» در میان فهرست گروه های تروریستی جهان قرار ندارد.

دولت ترکیه پس از حمایت های گسترده دولت اوباما از گروه های تروریستی «پی وای دی» و« پ ک ک»، آنکارا در آگوست ۲۰۱۶، دست به انجام عملیات نظامی گسترده ای با نام سپر فرات علیه گروه های یاد شده در داخل خاک سوریه زد. ترکیه معتقد است هدف از انجام این عملیات ایجاد «منظقه عاری از جنگ» در اطراف این کشور اعلام شده است.

کد مطلب 3907377

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