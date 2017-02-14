۶۹ هزار تن گندم از کشاورزان چهارمحالی خریداری شد

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۹ هزار تن گندم از کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری خریداری شده است، اظهار داشت: گندم کشاورزان این استان به صورت تضمینی توسط دولت خریداری شده است.

وی عنوان کرد: برای مطالبات گندمکاران استان بیش از ۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: خرید تضمینی گندم کشاورزان این استان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری به واسطه داشتن شرایط آب و هوایی خاص و زمین های حاصلخیز گندم بسیار مرغوبی تولید می کند.