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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۲

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۶۹ هزار تن گندم از کشاورزان چهارمحالی خریداری شد

۶۹ هزار تن گندم از کشاورزان چهارمحالی خریداری شد

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۶۹ هزار تن گندم از کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری خریداری شد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۹ هزار تن گندم از کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری خریداری شده است، اظهار داشت: گندم کشاورزان این استان به صورت تضمینی توسط دولت خریداری شده است.

وی عنوان کرد: برای مطالبات گندمکاران استان بیش از ۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: خرید تضمینی گندم کشاورزان این استان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری به واسطه داشتن شرایط آب و هوایی خاص و زمین های حاصلخیز گندم بسیار مرغوبی تولید می کند.

کد مطلب 3907378

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