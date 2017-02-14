اعتماد مدیران به جوانان ضروری است/برگزاری کارگاه های آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی "مدیریت و اخلاق حرفه ای" ویژه مدیران شهرستان قرچک صبح سه شنبه به منظور ارتقای توانمندی های مدیریتی مسئولان با حضور تمامی روسای ادارات و نهادها در سالن همایش های شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری شهرستان قرچک در این کارگاه آموزشی گفت: نحوه رفتار مدیران در جامعه بسیار مهم است، چرا که تمام کنش های آنان توسط تک تک افراد رصد و ارزیابی می شود.

مصطفی زینت بخش نکاتی را در خصوص اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای در مدیریت مورد تأکید قرار داد و از مدیران با تجربه خواست تا تجربیات خود را در اختیار مدیران جوانان قرار دهند و به آنان اعتماد کنند، چرا که انتقال تجربه در مباحث مدیریتی راهگشا و ارزشمند خواهد بود.

وی افزود: بر اساس سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر توانمندسازی مدیران و سیستم اداری، فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت و مدیر عالی اجرایی شهرستان با جدیت به دنبال رشد کمی و کیفی کارگاه های آموزشی ویژه مدیران و کارکنان ادارات هستند.

رئیس مرکز آموزش های فنی و حرفه ای شهرستان قرچک نیز در این کارگاه آموزشی گفت: رعایت اخلاق حرفه ای در سیاست ها و برنامه های اجرایی کشور بسیار مهم است و نمی توان نسبت به اخلاق و اخلاقمداری در تشکیلات اداری بی تفاوت بود.

مبشر افزود: یکی از دلایلی که بستر را برای بسط اخلاق مداری مدیران فراهم می کند این است که با شیوه بهتری به اهداف سازمانی دست یابند.

وی گفت: این دوره با هدف توانایی ایجاد الگوی رفتار ارتباطی مؤثر، توانایی نظام مند کردن همه امور در سازمان و ادارات و توانایی تصحیح و تقویت انگیزش و ارتقای مهارت کارمندان برگزار شده است.