به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه توجه به دانش‌آموزان به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی و آینده‌سازان از اولویت‌های این استان است، اظهار داشت: تامین و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان مورد توجه ویژه قرار دارد که در این راستا حل مشکلات آموزش و پرورش در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به فعالیت سازمان آموزش و پرورش استثنایی و نقش مهم این سازمان در تامین نیازهای آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان با نیاز ویژه خاطرنشان کرد: این نهاد آموزشی در ارائه خدمات به این قشر عملکرد موفقی داشته که در استان بوشهر در این عرصه فعالیت‌های مهمی انجام شده است.

استاندار بوشهر با تاکید بر توجه به پیشگیری از معلولیت‌زایی تصریح کرد: پیشگیری از معلولیت‌زایی باید در اولویت سازمان بهزیستی قرار بگیرد که در این راستا ایجاد مرکز و انجام مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج باید در اولویت برنامه‌های سازمان بهزیستی قرار بگیرد.

سالاری با تاکید بر توجه به ارائه خدمات مطلوب برای ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی افزود: در این راستا تلاش می‌شود در روستاها با مشارکت دهیاری‌ها و در شهرها با همکاری شهرداری‌ها خدمات به این دانش‌آموزان افزایش یابد.

وی با تاکید بر ایجاد کلینیک توان‌بخشی و تشخیصی ویژه دانش‌آموزان استثنایی استان بوشهر گفت: با مشارکت سازمان آموزش و پرورش استثنایی کلینیک توان‌بخشی و تشخیصی ویژه دانش‌آموزان با نیاز خاص و ویژه استان بوشهر ساخته می‌شود.

استاندار بوشهر تاکید کرد: تلاش می‌شود عملیاتی اجرایی این کلینیک توان‌بخشی اواخر امسال یا اوائل سال آینده آغاز شود.