۴۰۰۰ بازرسی از نانوایی های چهارمحال و بختیاری انجام شد

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از چهارهزار بازرسی از نانوایی های این استان انجام شده است، اظهار داشت: این بازرسی ها با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

وی عنوان کرد: در این بازرسی ها بیش از ۲۴۰ پرونده تخلف در سطح استان تشکیل شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این تخلفات در بخش های مختلف کم فروشی، رعایت نکردن بهداشت، گران فروشی و ... بوده است.

وی بیان کرد: بالا بردن کیفیت پخت نان از مهمترین اهداف در این استان است.