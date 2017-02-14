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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۴۰۰۰ بازرسی از نانوایی های چهارمحال و بختیاری انجام شد

۴۰۰۰ بازرسی از نانوایی های چهارمحال و بختیاری انجام شد

شهرکرد- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از چهارهزار بازرسی از نانوایی های این استان انجام شده است.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از چهارهزار بازرسی از نانوایی های این استان انجام شده است، اظهار داشت: این بازرسی ها با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

وی عنوان کرد: در این بازرسی ها بیش از ۲۴۰ پرونده تخلف در سطح استان تشکیل شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این تخلفات در بخش های مختلف کم فروشی، رعایت نکردن بهداشت، گران فروشی و ... بوده است.

وی بیان کرد: بالا بردن کیفیت پخت نان از مهمترین اهداف در این استان است.

کد مطلب 3907407

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