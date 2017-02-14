نمایشگاه آثار حجمی هنرمند برجسته و بین المللی کشور گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که با هدف آشنایی بیشتر مردم با هنرهای برگزار ش حدود ۲۰۰ اثرحجمی بسیار زیبایی ازاستاد نادر جلال هنرمند برجسته بین المللی کشورمان به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه شامل دو بخش مجسمه سازی و تابلو برجسته است که در این بخشها ۱۵۰ اثر مجسمه ای و ۵۰ اثر تابلو برجسته با موضوعات مختلف طبیعت، چهره شخصیتهای فرهنگی و علمی و عرفانی کشورمان از ااین هنرمند خویی به نمایش گذاشته است.

نادر جلال، در مراسم گشایش نمایشگاه مهمترین ویژگیهای آثارش در این نمایشگاه را الهام از آداب و سنن و فولکور و ادبیات مردم ایران عنوان کرد و افزود: در درون مایه تک تک آثار تابلو برجسته میتوان فرهنگ و سنت اصیل ایرانی را مشاهده کرد.

این آثارحاصل نمایش نمونه های برتر این هنردر ۲۵ سال فعالیت هنری وی بوده است

نادر جلال هنرمند برجسته خویی کار خود را بصورت تجربی آغاز و سپس از محضر استادان بزرگی چون استاد نجیبی بهره برده است

از آثار این هنرمند برجسته تاکنون ۶ نمایشگاه در کشورهای خارجی از جمله ترکیه، هندوستان و ارمنستان برپا شده است

این نمایشگاه به مدت یک ماه بعد از ظهر از ۱۶ تا ۲۰ در خیایان سینای یک ودر کالری تخصصی استاد نادر جلال برای بازدید عموم علاقه مندان برپاست.