تفاوت در آمار صادرات غیرنفتی لرستان/ پای «پتروشیمی» در میان است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه صادرات غیرنفتی لرستان ظهر امروز به ریاست استاندار لرستان برگزار شد.

بهزاد منصوری معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در این جلسه از صادرات ۲۰۱ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۴۴۹ دلار کالای غیر نفتی در ۱۰ ماهه سالجاری خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۳ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه صادرات حوزه معدن در لرستان منفی ۷۰ درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: بخشی از این کاهش آمار به فعالیت کارخانه سیمان دورود بر می گردد.

ورود چین به بازار سیمان عراق

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه بازار سیمان در عراق را از دست داده ایم، اظهار داشت: حضور چین در بازار عراق قدرت رقابت را از صادرکنندگان سیمان گرفته است.

منصوری با بیان اینکه از سوی دیگر شهرهایی همچون ایلام و نهاوند نیز به بحث صادرات سیمان ورود کرده اند، تصریح کرد: قیمت بالای تعرفه ها نیز علت کاهش صادرات حوزه سیمان و معدن است.

عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در ۹ ماهه سالجاری اظهارنامه صادرات ۲۱ میلیون دلار کالای کشاورزی دریافت شده است، اظهار داشت: این در حالی است که مسئولان سازمان صنعت و معدن اعلام می کنند که در ۱۰ ماهه امسال ۱۶ میلیون دلار کالای کشاورزی از استان صادر شده است.

وی تصریح کرد: باید آمار حوزه صادرات لرستان بررسی و نتیجه گیری شود.

اختلاف در آمار صادرات مربوط به پتروشیمی است

عبدالکریم بیاتی مدیرکل گمرک لرستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در ۱۰ ماهه سالجاری ۴۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۷۳۸ دلار کالا از گمرک صادر شده است، گفت: کارخانه سیمان دورود به دلیل اینکه صادرات به عراق برای آنها مقرون به صرفه نیست کالای خود را در بازار داخلی می فروشند.

وی با بیان اینکه بازار عراق از نظر تعرفه و کرایه حمل بار مقرون به صرفه نیست، تصریح کرد: به همین دلیل کارخانه سیمان دورود صادرات خود به عراق را تعطیل کرده و در بازار داخلی کالای خود را می فروشد.

مدیرکل گمرک لرستان در ادامه با اشاره به اینکه بیشترین اختلافی که در آمار صادرات استان وجود دارد مربوط به صادرات کالاهای پتروشیمی است، افرود: پتروشیمی لرستان در ۸ ماهه امسال ۹۲ میلیون دلار صادرات داشته و این صادرات را در استانی غیر از لرستان انجام می دهد.

وی ادامه داد: این در حالی است که مواد اولیه پتروشیمی را از گمرک لرستان به صورت نسیه ترخیص می کنند اما صادرات خود را در جای دیگر انجام می دهند.

وی یادآور شد: همین موضوع باعث شده تا آمار صادرات استان که از سوی دستگاه های مختلف ارائه می شود متفاوت باشند.