ناتو افزایش حضور نظامی در دریای سیاه را بررسی خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو، در جریان نشست خبری خود که امروز در بروکسل برگزار شد، از تشکیل جلسه وزارای دفاع ناتو در خصوص بررسی افزایش حضور نظامی کشورهای عضو این پیمان در دریای سیاه خبر داد.

این نشست قرار است ۱۵ و ۱۶ فوریه سال جاری میلادی برگزار شود.

«استولتنبرگ» گفت: ما در خصوص افزایش (حضور نظامی) تصمیم گرفته ایم و اکنون در حال پیمودن فرآیند تاسیس یک پایگاه در رومانی هستیم تا بتوانیم حضور خود را در قالب تیپ چند ملیتی و به میزبانی رومانی افزایش دهیم. ما در جستجوی عناصری دیگر برای افزایش حضور نظامی در منطقه دریای سیاه و رومانی هستیم. ما تعداد بازدید از بنادر را افزایش داده ایم و در حال انجام همکاری نزدیک با رومانی و دیگر کشورهای جنوب شرق پیمان در خصوص چگونگی افزایش حضور نظامی (ناتو) هستیم.

گفتنی است پیشتر، ناتو از تصمیم خود برای برگزاری تمرینات سپر دریایی در دریای سیاه خبر داده بود.