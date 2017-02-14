توقیف ۵محموله کالای قاچاق در شهرستان شازند/ ۸نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، بیژن جنتی اظهار داشت: در راستای مبارزه با معضل قاچاق کالا ماموران انتظامی شهرستان شازند حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی این شهرستان پنج خودروی حامل کالای قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: خودروهای مذکور در عملیات هایی جداگانه متوقف شدند و پس از بازرسی از آنها تعدادی لوازم خانگی، پتو نوشیدنی و لباس زنانه قاچاق به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند با اشاره به دستگیری هشت نفر در این رابطه اظهار داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف ۴۰کیلوگرم هل قاچاق در اراک

در عملیات ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان مرکزی ۴۰ کیلوگرم هل قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال کشف شد.

مهدی تقوی نیا، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: ماموران این اداره یک واحد صنفی آجیل فروشی متخلف را در اراک شناسایی کردند که در بازدید ماموران و نماینده اتحادیه، ۴۰ کیلوگرم هل قاچاق در قالب چهار کارتن از این واحد صنفی کشف شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش هل های قاچاق ۴۰۰ میلیون ریال است، بیان کرد: صاحب واحد متخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.