ضرورت نصب آسانسورهای حمل بیمار در ساختمان های پرتردد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند عصر سه شنبه در نشستی با حضور برخی اعضای شورای شهر و شهردار منطقه ۱۰ تهران با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به ایمنی ساختمان ها برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع حوادث، اظهار داشت: حادثه پلاسکو نباید در هیچ نقطه ای از کشور تکرار شود و برای این کار باید ایمنی ساختمان ها را بالا برد و مشکلات موجود را برطرف کرد.

وی با بیان اینکه اورژانس کشور آمادگی لازم برای ایجاد پایگاه های مختلف را دارد، افزود: در صورتی که شهرداری مکان های لازم برای ایجاد پایگاه های اورژانس را تامین کند ما نیز پایگاه های لازم را مستقر خواهیم کرد.

سرپرست اورژانس کشور عنوان کرد: باید همکاری و تعامل بیشتری بین اورژانس و دیگر ارگان ها مانند شهرداری بیشتر شود.

وی گفت: پیشنهاد می کنیم که در ساختمان های پرتردد و پر جمعیتی که وجود دارد و همچنین تمامی ساختمان هایی که در آینده احداث می شوند دستگاه aed (دستگاه الکتروشوک اتوماتیک) نصب شود.

کولیوند خاطرنشان کرد: همچنین باید برای مواقع ضروری و بحرانی ابعاد آسانسورهای موجود در ساختمان های پرتردد و پرجمعیت تغییر کرده و به گونه ای باشد که بتوان با این آسانسورها بیمارها و مصدومان را جا به جا کرد.

در این نشست گزارشی از عملکرد اورژانس در حادثه حریق و سقوط ساختمان پلاسکو ارائه شد. همچنین برخی اعضای شورای شهر حاضر در این نشست قول تامین اعتبارات و تدابیر لازم برای همکاری با اورژانس را اعلام کردند.