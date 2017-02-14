اقدامات کارگروه های تخصصی بنیادنخبگان سمنان اطلاع رسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز بعدازظهر سه شنبه در سومین جلسه شورای بنیاد نخبگان استان سمنان به میزبانی استانداری سمنان با بیان اینکه خروجی نشست ها و دستاوردهای علمی نخبگان باید شناسایی ومعرفی شود، ابراز داشت: شناسایی نخبگان علم آموزش را در جامعه ترویج می دهد لذا در گام نخست باید با اطلاع رسانی به هنگام این ظرفیت ها به نهادهای مسئول از طریق دانشگاه ها معرفی شوند تا بتوان از وجود آنها در راستای ارتقا نخبه پروری گام های ارزشمند برداشت.

وی افزود: در گذشته بنیاد نخبگان در مرکز کشور مستقر بود که خوشبختانه در شرایط فعلی این مراکز در استان ها نیز برقرار شده است که این ظرفیت می تواند شرایط بهتری را برای رشد و شکوفایی نخبگان در جامعه فراهم کند لذا دانشگاه ها با بهره گیری از این فرصت می توانند به ارتقا بار علمی دانشجویان کمک کنند.

استاندار سمنان با بیان اینکه باید شرایطی فراهم کرد تا نخبگان ایرانی بتوانند به کشور بازگردند، ابراز داشت: بسیاری از نخبگان که برای کسب مدارج عالی به خارج از ایران سفر کردند به علت سکونت دائم نمی توانند به ایران مهاجرت کنند لذا باید شرایطی ایجاد کرد که با سفرهای ۱۵ روزه به ایران بتوان از ظرفیت وجودی آنها استفاده کرد.

خباز ادامه داد: ۱۷ دانشجو موفق به کسب جایزه تحصیلی شدند که این امر نشان می دهد خوشبختانه استان سمنان از استعدادهای علمی بسیار خوبی برخوردار است که باید با شناسایی و معرفی آنها به جامعه هدف در راستای ارتقا آگاهی و استفاده از ظرفیت های علمی نخبگان در جامعه بهره برد.

وی افزود: دانشجویان و نخبگان می توانند در اتاق های فکر استان حضور داشته باشند و معتقدیم این افراد با مشارکت فعال خود می توانند در ارائه راهبرد و راهکار در راستای اجرای بهتر امور یاری دهنده و کمک رسان باشند و هرچه این افراد مشارکت بیشتری کنند رشد و بالندگی افزون تری را در جامعه شاهد خواهیم بود.