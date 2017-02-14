پیشنهاد افزایش ۵۰درصدی نرخ بلیت اتوبوس و مترو در سال ۹۶

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارسال لایحه کرایه اتوبوس و مترو در سال ۹۶ از سوی شهرداری به شورای شهر تهران گفت: این لایحه هنوز در کمسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بررسی نشده و احتمالا در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون، مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد شهرداری در خصوص افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس، نزدیک به ۵۰ درصد است.

قناعتی تاکید کرد: شورای شهر با این پیشنهاد موافقت نخواهدکرد و احتمال کاهش قابل توجه این پیشنهاد وجود دارد اما هنوز این لایحه در شورا، هیچ بررسی‌ای نشده و وضعیت اولیه آن در جلسه آینده کمیسیون عمران مشخص خواهد شد و پس از آن در صحن علنی به رأی گذاشته می‌شود.