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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۵۴

پیشنهاد افزایش ۵۰درصدی نرخ بلیت اتوبوس و مترو در سال ۹۶

پیشنهاد افزایش ۵۰درصدی نرخ بلیت اتوبوس و مترو در سال ۹۶

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی نرخ بلیت اتوبوس و مترو خبر داد.

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارسال لایحه کرایه اتوبوس و مترو در سال ۹۶ از سوی شهرداری به شورای شهر تهران گفت: این لایحه هنوز در کمسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بررسی نشده و احتمالا در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون، مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد شهرداری در خصوص افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس، نزدیک به ۵۰ درصد است.

قناعتی تاکید کرد: شورای شهر با این پیشنهاد موافقت نخواهدکرد و احتمال کاهش قابل توجه این پیشنهاد وجود دارد اما هنوز این لایحه در شورا، هیچ بررسی‌ای نشده و وضعیت اولیه آن در جلسه آینده کمیسیون عمران مشخص خواهد شد و پس از آن در صحن علنی به رأی گذاشته می‌شود.

کد مطلب 3907441
نورا حسینی

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    نظرات

    • همشهری IR ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      چه خبره ،شهرداری با آن بریزو وبپاش میخواهد هزینه آنرا از مردم بیچاره بگیرد مگر اقای نوبخت نگفته تورم وافزایش حقوق حدود ده درصد است پس چرا..؟...

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