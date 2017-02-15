میدان رازی ورامین در ایستگاه پایانی/پروژه ای که مصوبه قانونی دارد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - سید محمد حسن محمودی: احداث پروژه میدان رازی ورامین به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های شهری ورامین با جدیت ادامه دارد.

به گفته مسئولان شهری ورامین قرار است تا پایان سال جاری، پروژه میدان رازی به ایستگاه پایانی رسیده و با حضور مسئولان و مدیران منطقه ای به بهره برداری برسد.

بسیاری از شهروندان ورامینی روزانه بر سر اجرای پروژه میدان رازی حاضر شده و روند اجرای این طرح شهری را نظاره می کنند و امیدوارند تا وعده مسئولان مبنی بر افتتاح این پروژه در پایان سال جاری محقق شود.

در این میان برخی از شهروندان و مدیران، تصادفات رخ داده در محدوده میدان رازی را مربوط به نحوه اجرای پروژه می دانند، در حالی که این موضوع از سوی مدیران شهری با جدیت رد شده است.

اطلاع رسانی درباره روند و ماهیت میدان رازی ضعیف بوده است

مدیریت شهری ورامین برای اجرای پروژه میدان رازی که به تصویب شورای شهر ورامین و شورای ترافیک شهرستان رسیده، اعتبار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی را در نظر گرفته است.

رضا کچویی شهروند ورامینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از شهروندان به خوبی اطلاع ندارند، قرار است چه طرحی در میدان رازی پیاده شود و علاقه مند بودند که اطلاع رسانی مطلوبی از سوی مدیران شهری در این زمینه صورت می گرفت.

پروژه میدان رازی به بهبود سیمای شهری ورامین کمک کند

وی افزود: شهروندان و مردم ورامین از مدیران شهری و پیمانکار پروژه انتظار دارند که طرحی را در این محدوده اجرایی و عملیاتی سازند که علاوه بر کاهش ترافیک و تصادفات، به بهبود سیما و چهره شهری نیز کمک کند.

کچویی ادامه داد: میدان رازی یکی از محدوده های مهم و اصلی شهر ورامین محسوب می شود که روزانه پذیرای هزاران خودرو و انسان است و به همین خاطر اجرای یک پروژه مطلوب می تواند به توسعه شهری منطقه کمک کند.

وی عنوان کرد: بدون تردید اجرای مطلوب میدان رازی و پل امام رضا(ع) به طور همزمان می تواند گام موثری در توسعه شهری ورامین ایفا کند.

مهندسین ترافیک و مشاوران فنی طرح میدان رازی را آماده کرده اند

علی حیدریان شهردار ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه میدان رازی اظهار داشت: پروژه میدان رازی با توجه به ساخت پل امام رضا(ع) نیازمند تغییر بود و به همین خاطر این موضوع با جدیت از سوی مدیریت شهری دنبال شد.

وی با تأکید بر این نکته که مدیریت شهری به دنبال ساخت میدانی با اصول فنی و مهندسی صحیح است، افزود: برای ساخت میدان رازی، مشاورین ترافیکی و فنی و مهندسی از تهران به کار گرفته شدند تا بهترین پروژه شهری در این منطقه اجرایی شود.

حیدریان با انتقاد از برخی سخنان درباره نحوه اجرای پروژه میدان رازی شهر ورامین ادامه داد: پروژه میدان رازی توسط شهرداری ورامین طراحی نشده است، بلکه مهندسین و مشاوران فنی و ترافیکی که سال ها در این زمینه تجربه دارند، طرح نهایی را به مرحله اجرا درآوردند.

طرح میدان رازی ورامین دارای مصوبه شورای ترافیک بوده و تمامی اعضای این شورا نسبت به این طرح نظر دادند

شهردار ورامین با تأکید بر این نکته که پروژه احداث میدان جدید رازی به تصویب شورای ترافیک شهرستان رسیده است، اضافه کرد: مشاورین پروژه میدان رازی پس از آماده شدن طرح، در صحن شورای اسلامی شهر ورامین حاضر شده و از طرح خود دفاع کردند و بدین ترتیب این طرح توسط اعضای منتخب مردم مورد تصویب قرار گرفت.

حیدریان متذکر شد: چندین جلسه کارشناسی در شورای اسلامی شهر ورامین با حضور اعضای شورا و مهندسین و مشاورین طرح برگزار و تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شد.

میدان رازی زیباترین میدان شهرستان ورامین لقب خواهد گرفت

شهردار ورامین با اشاره به تأیید نهایی طرح میدان رازی در شورای ترافیک شهرستان گفت: طرح میدان رازی ورامین دارای مصوبه شورای ترافیک بوده و تمامی اعضای این شورا نسبت به این طرح نظر دادند.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که برخی شنیده ها از مخالفت پلیس راهور با طرح اجرایی در میدان رازی حکایت دارد، یادآور شد: نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی در جلسه شورای ترافیک شهرستان ورامین حضور داشته و نظر خود را در این زمینه داده و این طرح به تصویب رسیده است و نباید با جابجایی مدیران، نظرات کارشناسی نیز تغییر کند.

حیدریان افزود: طرح اجرا شده در میدان رازی با توجه به تمامی تمهیدات لازم، کارشناسی و مهندسی شده است و جای هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

شهردار ورامین با تأکید بر این نکته که تلاش مدیریت شهری احداث یک میدان در خور شأن شهروندان است، ادامه داد: بنده به شهروندان ورامینی قول می دهم که میدان رازی به زیباترین میدان شهری ورامین تبدیل خواهد شد.

میدان رازی تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد

وی با ابراز رضایت از پیشرفت اجرایی پروژه میدان رازی ورامین گفت: این پروژه به صورت مهندسی و فنی در حال انجام بوده و هیچ توقفی در اجرای آن صورت نپذیرفته است.

شهردار ورامین با تأکید بر این نکته که تا پیش از پایان سال جاری، میدان رازی افتتاح خواهد شد، ادامه داد: در صورتی که مانعی در اجرای پروژه پیش نیاید، ۲۵ تا ۲۷ اسفندماه زمان افتتاح پروژه میدان رازی خواهد بود.

حیدریان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که برخی، تصادفات رخ داده در میدان رازی را به نحوه اجرای پروژه نسبت می دهند، بیان داشت: تصادفات رخ داده در این محدوده ارتباطی با پروژه میدان رازی ندارد.

در صورتی که مانعی در اجرای پروژه پیش نیاید، ۲۵ تا ۲۷ اسفندماه زمان افتتاح پروژه میدان رازی خواهد بود

وی بار دیگر با تأکید بر این نکته که میدان رازی با رعایت طرح تفصیلی و استفاده از نظر متخصصان در حال ساخت است، گفت: میدان رازی بر اساس طرح تفصیلی و توسط متخصصان و مشاورانی که حرفه آن ها طراحی است، ساخته شده است.

حیدریان ادامه داد: تصادفات رخ داده در این محدوده دلایل دیگری دارد و نباید آن را در پروژه میدان رازی جستجو کرد.

وی با اشاره به این نکته که برخی از اجرای پل امام رضا(ع) نیز ایراد می گیرند، گفت: برخی به پل امام رضا(ع) که توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا بوده نیز ایراد می گیرند اما مدیریت شهری با تمام توان و رعایت اصول فنی و مهندسی، پروژه های شهری را پیش خواهد برد.

شهردار ورامین با تشریح هزینه ساخت میدان رازی بیان داشت: هزینه ساخت میدان رازی یک میلیارد و ۴۰۰ تومان خواهد بود که امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

حسین دهقان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین نیز بر اجرای طرح مصوب و استفاده از نظر مشاوران ترافیکی و فنی و مهندسی در پروژه میدان رازی تأکید کرد.

به هر ترتیب میدان رازی ورامین به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های شهری ورامین به ایستگاه پایانی خود نزدیک می شود و باید منتظر ماند و دید که این پروژه می تواند به بهبود سیمای شهری ورامین کمک کند یا خیر.