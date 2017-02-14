ظرفیت فضای مجازی برای معرفی گردشگری گلستان استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله دائمی، عصر سه شنبه، در اولین جلسه کمیته اطلاع رسانی تبلیغات امور فرهنگی و فضای مجازی گفت: با توجه به اینکه مسئولیت کمیته اطلاع رسانی تبلیغات امور فرهنگی و فضای مجازی به عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان است بناست با تبادل نظر سایر دستگاه به اهداف 34 گانه این کمیته دست پیدا کنیم.

وی افزود: امروزصنعت گردشگری یکی از صنعت های روز دنیا محسوب می شود که می تواند برای کشور های کمتر توسعه یافته اشتغال پایدار را به همراه داشته باشد.

دائمی یکی از راه های توسعه گردشگری در همه کشورها را ارتباط با شبکه های جهانی توریست اعلام و اظهار کرد: امروز نظام استکباری با شیوه های مختلف سعی دارد تا ایران را یک چهره بحران زا معرفی کند و برای مقابله با آن باید با علم گردشگری وارد عمل شویم.

وی با بیان اینکه یکی از راه های توانمند سازی بخش خصوصی تقویت صنعت گردشگری است، تصریح کرد: برای توسعه گردشگری ابتدا باید از توریسم و گردشگری شهری آغاز کرد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به اینکه ماندگاری مسافر در استان باعث خواهد شد تا صعنت اقتصادی در استان رشد پیدا کند، اظهار کرد: این کمیته می تواند با استفاده از امکانات موجود استان را به خوبی به گردشگران و توریست معرفی کند تا شاهد تحول بزرگی در رونق اقتصاد استان باشیم.

وی تصریح کرد: یکی از دلایلی توسعه نیافته استان معرفی نکردن مناطق گردشگری است که همچنان ناشناخته باقی مانده است که در این راستا نیاز به یک همت همگانی است.

دائمی گفت: امروز صنعت گردشگری یکی از مهمترین موضوعات رشد اقتصادی هرمنطقه ای به شمار می آید و باعث شده تا استان ها در همه زمینه ها رشد پیدا کنند و توسعه یابند.