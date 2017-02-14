۷۰ درصد بازار کرمان بازسازی شده است/آغاز عملیات پروژه میدان شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر سه شنبه در جلسه بررسی پروژه های عمران شهری، اظهار کرد: نور پردازی معابر و دستگاه های اداری به طور محسوسی جلب توجه می کند به گونه ای که عموم مردم متعجب شده اند شهر تاریک کرمان نورانی شده است.

وی افزود: باید فرماندار، دستگاه های دولتی و غیر دولتی در راستای زیباسازی و امنیت شهر کوشا باشند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه نور پردازی شهر تخلفات را کاهش می دهد، گفت: افزایش روشنایی شهر باعث کاهش سرقت در سطح شهر شده است.

رزم حسینی ادامه داد: تقدیر نامه به تلاشگران در حوزه شهری و شهرداری تعلق می گیرد.

وی با بیان اینکه بازسازی بازار کرمان به خوبی انجام شده است، افزود: پروژه بازسازی بازار یک کار بزرگ و کم نظیر است و این پروژ با ۷۰ درصد پیشرفت با همت اصناف و همه دستگاها در حال تکمیل است.

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه تکمیل پروژه بازسازی بازار به نفع مردم و میراث فرهنگی و گردشگری است، عنوان کرد: با پیگیری و ساماندهی معارضین، بازسازی بازار کرمان حداقل تا شش ماه اول سال ۹۶ به اتمام می رسد.

رزم حسینی تصریح کرد: اگر در مرکز استان سطح رفاه مردم افزایش یابد سطح فرار سرمایه گذاران کمتر می شود بنابراین شورای شهر و مجمع نمایندگان هم حمایت کنند تا مرکز استان در راستای بهبودی سطح شهرنشینی قدم بردارد.

استاندار کرمان پروژه های شهری را پروژه هایی کارشناسانه و تخصصی اعلام کرد و گفت: در اجرای پروژه ها نظرات متفاوت است که با رای گیری در شورای شهر به یک توافق جمعی می رسد.

وی عنوان کرد: عملیات پروژه میدان شهداء با موافقت اعضای شورای شهر هفته آینده آغاز می شود و ۱۰۰ درصد منابع را استانداری تامین می کند.

رزم حسینی حق مردم را استفاده از میدان تاریخی و زیبای شهداء دانست و افزود: : شورای شهر با پروژه زیرگذر میدان شهداء که می توانست مسجد جامع را با معماری تاریخی به میدان متصل کند، مخالفت کرد اما با اجرای پروژه در سطح میدان شهدا مشکلی ندارند.

وی عنوان کرد: با حمایتی که دستگاه ها اعمال می کنند باید شهر کرمان یک دوره جدید ساخت و ساز را ایجاد کند.