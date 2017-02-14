صادرات ۶۹ میلیون دلاری فرش دستبافت ایران/ حامی تولیدکنندگان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کارگر بعدازظهر سه شنبه در آئین افتتاحیه نخستین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان و جشنواره گره زرین، اظهار کرد: در ۱۰ ماه نخست امسال ۲۷۵ میلیون دلار صادرات فرش ایرانی به ۸۰ کشور دنیا انجام شد که با وزن چهار هزار و ۴۰۰ تن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه ارزش صادرات فرش دستبافت ایران نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته، خاطرنشان کرد: موضوع برجام در صادرات فرش دستبافت اثر مستفیم داشت و در ابتدای سال ۲۰۱۶ نخستین محموله ایران پس از پنج سال وارد آمریکا شد.

کارگر افزود: در ۱۰ ماهه نخست امسال ۶۹ میلیون دلار صادرات مستقیم فرش دستبافت انجام شده و این درحالی است که سال گذشته صادراتی به آمریکا نداشتیم.

وی ادامه داد: باید صادرات را با برنامه و هدف انجام دهیم زیرا اگر صادرات بدون برنامه و هدف باشد به حالت اشباع خواهد رسید.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه باید سلیقه رقبا را رصد کنیم، گفت: برای بقا در بازار صادرات آمریکا باید مخاطب و نیازهای مصرف کننده را بشناسیم و مسئله تبلیغ که یکی از مهم ترین مولفه‌های مخاطب شناسی است را جدی بگیریم.

کارگر افزود: نباید به این که بقیه برند ایرانی را می‌شناسند اکتفا کنیم، بلکه باید داشته‌های قبلی خود را تقویت کرده و به فکر برند سازی برون مرزی باشیم.

وی فرش ترکمن را یکی از برندهای صاحب پیشینه و هویت عنوان و خاطرنشان کرد: بن مایه اصلی فرش ترکمن موجب شد تا به ثبت جهانی برسد، ما باید پاسداران خوبی برای گدشته باشیم تا در فرش دستبافت جایی برای تقلب و گروه بافی باقی نماند.

وی تصریح کرد: صنعت فرس باید به عنوان یک شناسنامه قدرتمند برای آیندگان به ارث گذاشته شود و در این میان مرکز ملی فرش ایران حامی تولیدکنندگان است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در خصوص وضعیت فرس کشور اظهار کرد: فرش ایرانی از لحاظ فرهنگ و هنر در صدر دنیا قرار دارد و سفیر پر افتخاری برای فرهنگ و هنر کهن ایران است، فرش ایرانی در موزه‌های بزرگ کشورهای مختلف وجود دارد و پیام آور فرهنگ و هنر مردم و صلح دوستی به دیگر نقاط دنیا است.

به گفته کارگر، فرش ایرانی در بخش اقتصاد مقاومتی هم قابل اتکا بوده و در این حوزه هیچ نمونه ای مانند فرش دستبافت ایرانی وجود ندارد.