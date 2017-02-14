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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۴

مدیرکل هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران:

تولید آثار هنری تئاتر صرفه اقتصادی ندارد

تولید آثار هنری تئاتر صرفه اقتصادی ندارد

گرگان- مدیرکل هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تولید آثار هنری تئاتر صرفه اقتصادی ندارد لذا بنیاد شهید قصد دارد نمایش‌های کوتاه باصرفه اقتصادی تولید کند.

حسینعلی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره «تئاتر کوتاه خلاق ایثار» اظهار کرد: ۲۵۰ اثر از ۱۳ استان به دبیرخانه این جشنواره ارسال‌شده و ۱۵ اثر صحنه‌ای و ۶ اثر خیابانی در مدت برگزاری جشنواره از ۲۹ بهمن لغایت دوم اسفند ماه سال جاری در گرگان برای علاقه‌مندان اجرا می‌شود.

وی گفت: موضوع بیش‌تر آثار رسیده در رابطه بازندگی نامه ایثارگران، وقایع انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت، ایثار بانوان در زمان اشغال خرمشهر، عاشورا و ... است.

دبیر جشنواره تئاتر کوتاه خلاق ایثار از دریافت اثر ویژه‌ای تحت عنوان «شهدای بمباران» در بین آثار دریافتی خبر داد و افزود: «تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت در معضلات اجتماعی»، «مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و تاریخ سیاسی اجتماعی انقلاب از دوره کشف حجاب» و اتفاقات مسجد گوهرشاد موضوعاتی بوده که در این جشنواره از نگاه ویژه‌ای برخوردار است.

بیات هدف اصلی از برگزاری چنین جشنواره‌ای را تهیه و تولید آثار با رویکرد زندگی اجتماعی امروز در جامعه عنوان کرد و گفت: زمان کوتاه نمایش‌ها باعث می‌شود تا در فواصل زمانی کوتاه‌تر بتوانیم کار بیشتری تولید و ارائه کنیم.

وی بابیان اینکه در شرایط اقتصادی امروز جامعه، صرفه اقتصادی تولید آثار هنری کم بوده، اظهار کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران قصد دارد با استفاده از عنصر نمایش خلاق و کمترین هزینه، بیش‌ترین نمایش را تولید و در بیش‌ترین مکان‌ها ارائه کند.

مدیرکل هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تصمیم داریم بخش تئاترهای خیابانی که عمدتاً با موضوع جنگ و دفاع مقدس هستند را به شکل استانی برگزار کنیم لذا استان گلستان را به‌عنوان پایلوت انتخاب کرده‌ایم تا بعد از بررسی تأثیر و جایگاهی که این نمایش‌ها از سوی مردم کسب می‌کنند در در سایر استان‌ها هم برگزار شود.

کد مطلب 3907459

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