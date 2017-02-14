تولید آثار هنری تئاتر صرفه اقتصادی ندارد

حسینعلی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره «تئاتر کوتاه خلاق ایثار» اظهار کرد: ۲۵۰ اثر از ۱۳ استان به دبیرخانه این جشنواره ارسال‌شده و ۱۵ اثر صحنه‌ای و ۶ اثر خیابانی در مدت برگزاری جشنواره از ۲۹ بهمن لغایت دوم اسفند ماه سال جاری در گرگان برای علاقه‌مندان اجرا می‌شود.

وی گفت: موضوع بیش‌تر آثار رسیده در رابطه بازندگی نامه ایثارگران، وقایع انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت، ایثار بانوان در زمان اشغال خرمشهر، عاشورا و ... است.

دبیر جشنواره تئاتر کوتاه خلاق ایثار از دریافت اثر ویژه‌ای تحت عنوان «شهدای بمباران» در بین آثار دریافتی خبر داد و افزود: «تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت در معضلات اجتماعی»، «مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و تاریخ سیاسی اجتماعی انقلاب از دوره کشف حجاب» و اتفاقات مسجد گوهرشاد موضوعاتی بوده که در این جشنواره از نگاه ویژه‌ای برخوردار است.

بیات هدف اصلی از برگزاری چنین جشنواره‌ای را تهیه و تولید آثار با رویکرد زندگی اجتماعی امروز در جامعه عنوان کرد و گفت: زمان کوتاه نمایش‌ها باعث می‌شود تا در فواصل زمانی کوتاه‌تر بتوانیم کار بیشتری تولید و ارائه کنیم.

وی بابیان اینکه در شرایط اقتصادی امروز جامعه، صرفه اقتصادی تولید آثار هنری کم بوده، اظهار کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران قصد دارد با استفاده از عنصر نمایش خلاق و کمترین هزینه، بیش‌ترین نمایش را تولید و در بیش‌ترین مکان‌ها ارائه کند.

مدیرکل هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تصمیم داریم بخش تئاترهای خیابانی که عمدتاً با موضوع جنگ و دفاع مقدس هستند را به شکل استانی برگزار کنیم لذا استان گلستان را به‌عنوان پایلوت انتخاب کرده‌ایم تا بعد از بررسی تأثیر و جایگاهی که این نمایش‌ها از سوی مردم کسب می‌کنند در در سایر استان‌ها هم برگزار شود.