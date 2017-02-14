تمامی محورهای ترافیکی میدان آزادی تا پایان امسال آزاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی عصر سه شنبه در جلسه بررسی پروژه های عمران شهری، اظهار کرد: روشنایی معابر شهر بررسی شده است به گونه ای که اداره برق پروژه روشنایی بلوار پارسیان، بلوار عطا احمدی، جاده هفت باغ، خیابان شهاب، بلوار شهید دستغیب و ورودی های شهر را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: پروژه بازسازی حمام باغ لله در قسمت بیرونی ۹۰ درصد و قسمت داخلی حمام ۶۰ درصد پیشرفت داشته است که این پروژه تا نوروز به اتمام می رسد و پروژه بازسازی بازار و تعویض درب ها در حال انجام است.

بابایی با اشاره به اینکه نورپردازی مقبره خواجه اتابک به اتمام رسیده است، گفت: به زودی این مقبره به عنوان فرهنگسرای خواجه اتابک افتتاح می شود.

وی ادامه داد: پروژه احداث ۱۰ پارک سطح شهر از جمله پارک پدر و نصب آبنمای متحرک در پارک مادر تا شب عید به اتمام می رسد.

بابایی با بیان اینکه با بازگشایی مسیر گلبازخان، میدان توحید را به پیاده رو تبدیل می کنیم، افزود: در اجرای این پروژه تنها یک ملک وقفی است که مجوز از تهران گرفته شده است.

شهردار کرمان تصریح کرد: اتفاقات خوبی با سرعت در پروژه میدان آزادی در حال انجام است به گونه ای که ضلع شمالی و انتهای خیابان اقبال آزاد شده و تا ۱۵ اسفند ضلع غربی بهمنیار هم آزاد خواهد شد.

وی ادامه داد: تمامی محورهای ترافیکی میدان آزادی تا پایان سال باز می شود و اقدامات بعدی در بخش زیرگذر صورت می گیرد.

بابایی از پیشرفت پروژه بام کرمان خبر داد و گفت: از یک هزارو ۷۰۰ متر حفاری یک هزار و ۲۰۰ متر حفاری انجام شده است و شش پایه تله کابین نصف شده است که دو پایه مانده است.