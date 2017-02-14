فرش ترکمن برند ملی و جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ربیعی بعدازظهر سه شنبه در آئین افتتاحیه نخستین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان و جشنواره گره زرین، اظهار کرد: فرش گلستان و به خصوص فرش ترکمن تبدیل به برند ملی و جهانی شده و این فرش نشان از تمدن و پیشینه تاریخی منطقه است.

وی با بیان اینکه آقای نیازی پدر فرش ترکمن است، افزود: آقای نیازی پشتوانه فرهنگی فرش ترکمن است و نمایشگاه تخصصی فرش در استان گلستان در سال‌های آینده هم با کیفیت بیشتری برگزار خواهد شد.

ربیعی تصریح کرد: این نمایشگاه فقط برای فروش و ایجاد بازار نیست بلکه بهانه‌ای برای شناخت هنرمندان گمنامی است که در نمایشگاه حاضر هستند.

وی ادامه داد: یکی از مصداق‌های مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل، عرضه فرش است، این صنعت در اقتصاد پایدار خانوارهای گلستانی هم شناخته شده و می‌تواند در جایگاه بالاتری قرار بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان از تشکیل کارگروه صادرات غیرنفتی در استاندار گلستان خبر داد و گفت: برنامه‌های زیادی در قالب خوشه فرش در دست اقدام داریم و این حوزه را به صورت اساسی مورد توجه قرار می‌دهیم.

ربیعی یادآور شد: فرش ایرانی باید با سبک اسلامی توسعه یابد و با حمایت از فرش ترکمن هم شاهد رونق بیشتر این صنعت در استان خواهیم بود.