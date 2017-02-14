مشکلات ۷طرح تولیدی و صنعتی در چهارمحال و بختیاری بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، مشکلات هفت طرح تولیدی چهارمحال و بختیاری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و راهکارهایی برای رفع آن پیش بینی شد.

در این نشست بدهی معوق به بانک های عامل از سوی طرح تولیدی گچ لردگان، صنایع سلولزی آیناز زاگرس، شرکت اخلاص صنعت هفشجان و سه طرح حقیقی کشاورزی، تقسیط و برای بازپرداخت بدهی این واحدها مهلت دوباره و زمان بندی تقسیط بدهی شد.

در این نشست اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری مشکلات مالیات بر ارزش افزوده شرکت فولاد زاگرس چهارمحال و بختیاری را بررسی و ارائه راهکار دادند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست اظهار کرد: با تعامل و همکاری بین بخش خصوصی، سیستم دولتی و بانکی در دو سال گذشته در این استان با هدف رفع مشکلات تولید، اقدامات شایسته ای انجام شده است.

قاسم سلیمانی دشتکی ادامه داد: در این راستا نقاط ضعفی در برخی سیستم ها وجود دارد ولی با هدف رونق اشتغال و تولید باید مشکلات رفع شود.