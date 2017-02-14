اختلافات ریاض با تهران همیشگی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوسط بحرین، «یوسف بن علوی» وزیر خارجه عمان در سخنانی به تبیین روابط سعودی ها با ایران پرداخت.

وی در این راستا تاکید کرد: سعودی ها به صورت دائم با ایران اختلاف نظر ندارند و ایران هم لزوما همیشه با سعودی ها اختلاف نظر ندارد. برخی از اختلافات بوده که از قبل هم وجود داشته است. روابط ایران با عربستان در برخی مقاطع قبلی ریاست جمهوری ایران خوب بوده و طرفین با هم همکاری داشته اند.

وزیر خارجه عمان درباره ائتلاف عربی و مسائل مربوط به تروریسم نیز بیان داشت: سیاست عمان اجتناب از ورود به درگیری ها است ولی ما برای ایجاد راهکارهایی برای این مشکلات آماده ایم. علت اینکه بعدها عمان به این ائتلاف پیوست، این بود که این مسائل و مشکلات مردم را نگران می کرد.

وی در ادامه در پاسخ به ادعای برخی مبنی بر اینکه پیوستن عمان به ائتلاف عربی «سیلی به ایران» است، تصریح کرد: این افراد برای خودشان سخن می گویند. این موضوع صحیح نیست و این اقدام ربطی به ایران ندارد. روابط ما با تهران تاکنون از قوی ترین روابط بوده است و ما از ابتدای انقلاب تاکنون توافق کردیم که روابطمان به عنوان دو همسایه، روابطی دوستانه و از سر محبت و همکاری باشد. در عین حال برخی اختلافات نظر هم وجود دارد.

یوسف بن علوی در خصوص میانجیگری عمان در پرونده هسته ای ایران و غیرعلنی اعلام کردن ارتباطات در این زمینه گفت: میان ایران و آمریکا مشکلات پیچیده و اختلافات عمیقی وجود داشت. سیاست ما حفظ امنیت و ثبات و جلوگیری از جنگ های بیشتر در منطقه است.

وی در ادامه درباره آینده روابط آمریکا با کشورهای عربی پس از توافق هسته ای با ایران نیز عنوان کرد: روابط آمریکا با این کشورها واقعا قوی است و شاید از روابط واشنگتن با ناتو هم قوی تر باشد. در برهه ای از زمان، آمریکا ۴۰ هزار تفنگدار خود را برای کمک به کشورهای حوزه خلیج فارس در منطقه نگه داشت.

وزیر خارجه عمان در پایان درباره ادعاها مبنی بر تسلیح انصارالله یمن توسط ایران نیز تاکید کرد: این موضوع از اساس فاقد صحت است. در نشست های شورای همکاری نیز چنین موضوعی مطرح نشد و ما پس از رایزنی با برادرانمان در عربستان، انگلیس و آمریکا متوجه شدیم که این سخنان صحیح نیست. در این زمینه برخی ذی نفع هستند و با ارائه گزارش هایی در صدد صحیح نشان دادن این موضوعات هستند. چگونه ممکن است یک کامیون هزار کیلومتر در عمان و دو هزار کیلومتر در یمن موشکی را حمل کند و کسی هم آن را رصد نکند؟