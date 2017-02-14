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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۴۰

فرماندار کرمان:

۱۲۰ درب بازار کرمان تعویض شده اند

۱۲۰ درب بازار کرمان تعویض شده اند

کرمان - فرماندار کرمان گفت: با همکاری میراث فرهنگی ۱۲۰ درب بازار تاریخی کرمان در سه فاز عوض شده و ۶۰ درب دیگر بعد از ایام نوروز تعویض خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی عصر سه شنبه در جلسه بررسی پروژه های عمران شهری اظهار کرد: اقدامات مفیدی در حوزه نورپردازی و روشنایی محیط اطراف ۴۰ دستگاه انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد پروژه نورپردازی  ساختمان های مهم  در شهر کرمان تا قبل از سال اجرایی می شود، گفت: نورپردازی اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در حال پیگیری است که به زودی اجرایی شود.

وی عنوان کرد: با همکاری میراث فرهنگی ۱۲۰ درب بازار تاریخی کرمان در سه فاز عوض شده است و ۶۰ درب دیگر به دلیل محدودیت در رفت و آمد  بعد از ایام نوروز تعویض خواهد شد.

توحیدی از تعویض فیبرهای نوری دوربین های بازار تاریخی کرمان خبر داد و گفت: دوربین های بازار در مدار قرار گرفته اند.

وی در آخر خواستار پیگیری اجرای پروژه نور پردازی از سوی شرکت های مهم شد و گفت: این شرکت ها هر چه زودتر پروژه نورپردازی ساختمان های سطح شهر را اجرایی کنند.

کد مطلب 3907494

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