اشتغالزایی بخش دولتی با محدودیت مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر سهشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان اردبیل تصریح کرد: یکی از مشکلات و دغدغههای امروز جوانان اشتغال است اما جوانان میبایست در نظر داشته باشند که اشتغال ادارات محدودیت دارد.
وی با اشاره به وجود پنج هزار فارغالتحصیل رشته کشاورزی در استان اضافه کرد: تعداد کل بازنشستگان ادارات که با بعد از بازنشستگی جای خود را به فرد دیگری بدهند به پنج هزار نفر نمیرسد و حتی نمیتوان در رشته کشاورزی تمامی فارغالتحصیلان را در ادارات مشغول کرد.
استاندار اردبیل افزود: بعد از استان شدن اردبیل ادارات به اداره کل تبدیل شده و سهمیه استخدامی افزایش یافته اما همچنان یک واحد تولیدی بزرگ اشتغالی به مراتب بیش از چند اداره دارد.
خدابخش با بیان اینکه لازم است اشتغال با کارآفرینی و فعال کردن واحدهای تولیدی دنبال شود، اضافه کرد: دولت میتواند صرفاً برای اشتغالزایی تسهیلات فراهم ساخته و زیرساخت آماده کند، لذا از خود جوانان نیز انتظار میرود در راستای ایجاد اشتغال اقدام کنند.
وی به رایزنی با سازمان اقتصادی کوثر اشاره و تأکید کرد: قرار است در هفتههای آینده نمایندگان سازمان به استان سفر کرده و زمینههای سرمایهگذاری در بخشهای مرغ اجداد، راهاندازی کشت و صنعت و کشت گلخانهای را بررسی کنند.
استاندار اردبیل در عین حال به حمایت دولت از سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد و گفت: ما حاضر به برگزاری هفتگی جلسات با سازمانهای مردمنهاد و بررسی مشکلات آن ها هستیم.
وی تأکید کرد: هزینه دریافتی اخذ مجوز سازمانهای مردمنهاد به مبلغ ۷۲ هزار تومان نیز از استانداری تأمین میشود و در عین حال استانداری نسبت به شفافسازی تفاهمنامههای ادارات با سازمانهای مردمنهاد اقدام خواهد کرد.
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