تساوی صدرنشینان در هفته چهاردهم/ کاشان صدرنشینی را حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم از رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور در بخش مردان عصر امروز با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای گچساران، ارومیه، یزد، اراک و سبزوار پیگیری شد.

در مهمترین دیدار این هفته که در سرنوشت معرفی تیم قهرمان لیگ تاثیر مستقیم داشت دو تیم مدعی نفت و گاز گچساران و شهرداری کاشان به مصاف یکدیگر رفتند. در این دیدار حساس تیم نفت و گاز گچساران میزبان مسابقه برابر میهمان خود به تساوی رضایت داد.

با کسب این تساوی تیم شهرداری کاشان که بعد از ۱۳ هفته از گذشت رقابت های لیگ هفته گذشته موفق به صعود به رده اول جدول شده بود عنوان صدرنشینی را برای خود حفظ کرد.

در دومین دیدار این هفته تیم شهرداری ارومیه میزان تیم هیئت هندبال مرودشت بود. در این دیدار مرودشتی ها موفق شدند تیم میزبان را شکست داده و با کسب امتیاز در این دیدار به رده سوم جدول رده بندی صعود کنند.

توسعه و عمران بافق یزد نیز میزبان تیم نیروی زمینی تهران بود. در این دیدار شاگردان ظهرابی که در رده نهم جدول قرار داشتند با کسب پیروزی یک پله در جدول رده بندی صعود کرده و با این شرایط شانس خود را برای باقی مانده در رقابت های لیگ برتر افزایش دادند.

هپکو اراک برابر میهمان خود فولاد مبارکه سپاهان به برتری رسید. فولادی ها که هفته گذشته در اعتراض به قضاوت داوران در مسابقات لیگ حاضر نبودند با قبول این شکست یک پله از جدول رده بندی سقوط کرده و هم اکنون در رده چهارم ایستاده اند.

در آخرین دیدار این هفته بیتای سبزوار با هدایت سرمربی برزیلی اش برابر مس کرمان به برتری رسید.

نتایج کامل هفته چهاردهم از رقابت های لیگ برتر به این ترتیب است.

* نفت و گاز گچساران ۳۰ – شهرداری کاشان ۳۰

* شهرداری ارومیه ۲۸- هیئت هندبال مرودشت ۳۱

* توسعه و عمران بافق یزد ۲۱- نیروی زمینی تهران ۲۵

* هپکو اراک ۲۷ - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ۲۶

*بیتای سبزوار ۲۲ - مس کرمان ۲۱

جدول رده بندی در پایان هفته چهاردهم به این شرح است:

۱- شهرداری کاشان با ۲۱ امتیاز

۲- نفت و گاز گچساران با ۲۰ امتیاز

۳- هیئت هندبال مرودشت با ۱۵ امتیاز

۴- فولاد مبارکه سپاهان با ۱۵ امتیاز

۵- مس کرمان با ۱۳ امتیاز

۶- هپکو اراک با ۱۳ امتیاز

۷- بیتای سبزوار با ۱۲ امتیاز

۸- نیروی زمینی تهران با ۱۲ امتیاز

۹- توسعه و عمران بافق یزد با ۱۰ امتیاز

۱۰- شهرداری ارومیه با ۷ امتیاز