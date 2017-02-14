زنجان فاتح رقابتهای ووشو قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مساباقت که با حضور بیش از ۴۰۰ ووشوکار از سراسر کشور یکشنبه هفته جاری به میزبانی اصفهان در فولادشهر آغاز شده بود عصر امروز با قهرمانی زنجان به پایان رسید. زنجانی ها در مجموع دو بخش تالو و ساندا با کسب ۴ مدال طلا و ۲ برنز عنوان قهرمانی را کسب کردند.

هرمزگان با ۳ طلا و یک نقره نایب قهرمان شد و اصفهان با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۴ برنز به مقام سومی رسید. در بخش تالو، هرمزگان با درخشش «طاهر قاسمی» و کسب سه مدال طلا به عنوان نخست رسید و خراسان رضوی با ۲ مدال طلا و یک نقره دوم شد. زنجان نیز با ۲ طلا و ۲ برنز به مقام سومی رسید.

در بخش ساندا، مازندران با ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز اول شد. زنجان با ۲ مدال طلا به مقام دومی رسید و اردبیل با یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز به عنوان سومی دست یافت.

این دوره از مسابقات به عنوان اولین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم ملی محسوب می شود و ووشوکاران برتر دو بخش ساندا و تالو جواز حضور در اردوهای آماده سازی تیم ملی ایران را کسب کردند.

اسامی نفرات برتر این رقابتها در بخش سانادا بدین شرح است:

* وزن ۵۲- کیلوگرم: ۱- مسعود انصاری از زنجان، ۲- امیر شهریاری از بوشهر، ۳- علی بامه از کهکیلویه و بویراحمد و بهروز اصغری از آذربایجان شرقی

* وزن ۵۶- کیلوگرم: ۱- علیرضا بختیاری از اصفهان الف، ۲- علیرضا قاسم زاده از مازندران، ۳- بهزاد دارافکن از اردبیل و سجاد صفر بیرانوند از لرستان

* وزن ۶۰- کیلوگرم: ۱- رضا سبحانی از زنجان، ۲- امیر نجفی از قم، ۳- حامد کرمی از کیش و یوسف خیری از بوشهر

* وزن ۶۵- کیلوگرم: ۱- فرود ظفری از همدان، ۲- محمد بیگدلی از تهران الف، ۳- امیرحسین مرشد شیرازی از اصفهان ب و افشین سلیمی از اصفهان الف

* وزن ۷۰- کیلوگرم:۱- یوسف صبری از اردبیل، ۲- علی خورشیدی از تهران الف، ۳- محمد هیبتی از چهار محال و بختیاری و میلاد قزلسفلو از گلستان

* وزن ۷۵- کیلوگرم:۱- محسن شهبازی از قزوین، ۲- مسعود فاضلی از مرکزی، ۳- محمدمهدی گرشاسبی از تهران الف و عماد محمدی از فارس

* وزن ۸۰- کیلوگرم: ۱- ابوالفضل خانکشی از مازندران، ۲- امید زارع از البرز، ۳- حامد محمدی از کردستان و رضا بی باک از تهران الف

* وزن۸۵- کیلوگرم: ۱- افشین مختاری از خوزستان، ۲- سیداحسان وفایی از البرز، ۳- حسن قاسمی از لرستان و مرتضی نوروزی از سمنان

* وزن ۹۰- کیلوگرم:۱- میلاد عارفی مقام از لرستان، ۲- عادل سعید از اردبیل، ۳- اباصت خانکشی از مازندران و رسول نعمت زاده از آذربایجان شرقی

* وزن ۹۰+ کیلوگرم:۱- آرمان بازیاری از مازندران، ۲- محمد نصیری از هرمزگان،۳- امین سالاری از کرمان و علی صادقی از چهارمحال و بختیاری

نفرات برتر بخش تالو:

* فرم نن چوان:۱- طاهر قاسمی از هرمزگان، ۲- مصطفی حسن زاده از فارس،۳- امیر حسین رمضانی از اصفهان الف

* فرم چانگ چوان:۱- سیدمحمد حسینی از زنجان، ۲- مهدی مختارپور از چهار محال و بختیاری، ۳- رضا خلف زاده از خوزستان

* فرم تای چی چوان:۱- فرشید اسدیان از تهران الف، ۲- علی وطن خواه از خراسان رضوی، ۳- رضا صبوری طلب از کردستان

* فرم چیانگ شو:۱- رضا خلف زاده از خوزستان، ۲- مهدی مختارپور از چهار محال و بختیاری،۳- بهروز بخشی زاده از خوزستان

* فرم گون شو:۱- سامان احمدی از فارس، ۲- حسام تشنیزی از سمنان، ۳- هادی محمدی از زنجان

* فرم نن گون: ۱- طاهر قاسمی از هرمزگان، ۲- مصطفی حسن زاده از فارس،۳- امیر حسین رمضانی از اصفهان الف

* فرم شینگ یی چوان: ۱- محسن احمدی از اصفهان الف، ۲- میرمهدی انامقی از آذربایجان غربی، ۳- حسام تشنیزی از سمنان

* فرم دائو شو: ۱- امیر محمد رضایی از خراسان رضوی، ۲- سامان احمدی از فارس، ۳- سیدمحمد حسینی از زنجان

* فرم جین شو: ۱- مهدی مختارپور از چهار محال و بختیاری، ۲- بهروز بخشی زاده از خوزستان، ۳- امین بابکی از خراسان شمالی

* فرم نن دائو: ۱- طاهر قاسمی از هرمزگان، ۲- مصطفی حسن زاده از فارس، ۳- علی خاکسار از چهار محال و بختیاری

* فرم تای چی جین: ۱- علی وطن خواه از خراسان رضوی، ۲- فرشید اسدیان از تهران الف، ۳- محمد یزدانی از اصفهان الف

* فرم دوئلین: ۱- زنجان، ۲- اصفهان الف، ۳- مازندران