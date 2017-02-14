به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو بعدازظهر سه شنبه در آئین افتتاحیه نخستین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان و جشنواره گره زرین، اظهار کرد: در ۱۰ ماه نخست امسال ۲۵ هزار متر مربع فرش در گلستان تولید شد که دو میلیون دلار با صادرات ۱۵ هزار متر مربع برآورد شده است.

وی افزود: ۲۵ هزار بیمه شده صنعت فرش در گلستان وجود دارد و به طور قطع برگزاری این نمایشگاه سکوی پرتابی برای صادرات تولیدات فرش استان خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به برپایی نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت گلستان گفت: هفت استان برای شرکت در این نمایشگاه حاضر هستند و در سال آینده این نمایشگاه با حضور غرفه داران بیشتری برگزار خواهد شد.

قوانلو با بیان اینکه استان گلستان مهد فرش دستبافت کشور است، گفت: ۷۰ هزار بافنده در صنعت فرش و صنایع مرتبط با آن مشغول فعالیت هستند و برگزاری این نمایشگاه می‌تواند کمکی برای عرضه تولیدات استان و عاملی برای رشد و توسعه گلستان باشد.

وی با اشاره به جشنواره گره زرین خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰ نفر در این جشنواره و در رشته‌های بافندگی، طراحی، رنگرزی و رفوگری شرکت کردند که ۱۲ نفر به عنوان برترین‌ها انتخاب شدند.