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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۵

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان:

۲۵ هزار متر مربع فرش در گلستان تولید شد

۲۵ هزار متر مربع فرش در گلستان تولید شد

گرگان – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: در ۱۰ ماه نخست امسال ۲۵ هزار متر مربع فرش در گلستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو بعدازظهر سه شنبه در آئین افتتاحیه نخستین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان و جشنواره گره زرین، اظهار کرد: در ۱۰ ماه نخست امسال ۲۵ هزار متر مربع فرش در گلستان تولید شد که دو میلیون دلار با صادرات ۱۵ هزار متر مربع برآورد شده است.

وی افزود: ۲۵ هزار بیمه شده صنعت فرش در گلستان وجود دارد و به طور قطع برگزاری این نمایشگاه سکوی پرتابی برای صادرات تولیدات فرش استان خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به برپایی نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت گلستان گفت: هفت استان برای شرکت در این نمایشگاه حاضر هستند و در سال آینده این نمایشگاه با حضور غرفه داران بیشتری برگزار خواهد شد.

قوانلو با بیان اینکه استان گلستان مهد فرش دستبافت کشور است، گفت: ۷۰ هزار بافنده در صنعت فرش و صنایع مرتبط با آن مشغول فعالیت هستند و برگزاری این نمایشگاه می‌تواند کمکی برای عرضه تولیدات استان و عاملی برای رشد و توسعه گلستان باشد.

وی با اشاره به جشنواره گره زرین خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰ نفر در این جشنواره و در رشته‌های بافندگی، طراحی، رنگرزی و رفوگری شرکت کردند که ۱۲ نفر به عنوان برترین‌ها انتخاب شدند.

کد مطلب 3907505

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