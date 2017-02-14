خلیل رضاییان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه خوشبختانه هیچگونه مصدوم و یا فوتی در استان فارس پس از بارشهای شدید نداشتیم تأکید کرد: طی دو روز گذشته شاهد بارش شدید و جاری شدن سیل در اکثر شهرستانهای فارس هستیم که خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی به همراه داشته است.
وی ادامه داد: اینکه طی دو روز بارندگی و جاری شدن شدید سیل در برخی از شهرستانها حتی یک مصدومیت اندک نیز برای مردم ایجاد نشده نشان از موفقیت و آمادگی کامل تیم مدیریت بحران استان شامل دستگاههای امداد و نجات، فرمانداران، بخشداران، مسئولین ستاد بحران و.. است.
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری فارس یادآور شد: برنامهریزی و هماهنگیهای لازم در تمامی بخشها از هفته گذشته در استان فارس انجامشده بود و مردم نیز همکاری بسیار مناسبی با تیمهای امدادی و مدیریت بحران داشتهاند.
رضاییان تأکید کرد: امیدوارم طی چند روز آینده که همچنان سامانه بارشی در استان فارس حضور دارد مدیریت بحران و مردم همکاری لازم را در خصوص رفع مشکلات داشته باشند.
نظر شما