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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۴۹

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری:

نمایشگاه صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری برپا می شود

نمایشگاه صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری برپا می شود

شهرکرد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: نمایشگاه صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کارگران بعداز ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه نمایشگاه «صنایع دستی و ظرفیت های فرهنگی» در چهارمحال و بختیاری برپا می شود، اظهار داشت: این نمایشگاه در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد برگزار می شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد و سازمان بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: این نمایشگاه ۱۳ اسفند ماه سالجاری در این استان برگزار می شود.

کد مطلب 3907516

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