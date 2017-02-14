نمایشگاه صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کارگران بعداز ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه نمایشگاه «صنایع دستی و ظرفیت های فرهنگی» در چهارمحال و بختیاری برپا می شود، اظهار داشت: این نمایشگاه در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد برگزار می شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد و سازمان بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: این نمایشگاه ۱۳ اسفند ماه سالجاری در این استان برگزار می شود.