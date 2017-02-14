به گزارش خبرنگار مهر، شفیع شفیعی عصر سه‌شنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵۶ سازمان مردم‌نهاد در استان مجوز فعالیت دارند.

وی افزود: ۲۹ درصد از سازمان‌ها از استانداری، ۳۳ درصد از بهزیستی، ۲۹ درصد از ورزش و جوانان، ۱۱ درصد از نیروی انتظامی و سه‌دهم درصد از ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.

مدیرکل امور فرهنگی استانداری اردبیل تأکید کرد: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ۸۶ سازمان مردم‌نهاد ایجاد شده و دولت سیاست توسعه کمی و کیفی سازمان‌ها را دنبال می‌کند.

شفیعی تصریح کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد استان عمدتاً در حوزه محیط‌زیست، گردشگری، آسیب‌های اجتماعی، مبارزه با اعتیاد، کارآفرینی و زنان و خانواده فعالیت دارند.

وی افزود: علاوه بر صدور مجوز استانی حمایت از فعالیت شعب شهرستانی سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در دستور کار بوده و تعامل سازمان‌ها با مردم و دولت به جد دنبال شده است.

مدیرکل امور فرهنگی استانداری اردبیل با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف با ادارات اضافه کرد: تنها اداره کل ورزش و جوانان استان ۹۱ تفاهم‌نامه و استانداری ۳۰ تفاهم‌نامه با سازمان‌های مردم‌نهاد استان منعقد کرده است.

وی به برگزاری ۵۵ کارگاه آموزشی با مشارکت سازمان‌های مرم نهاد اشاره و تأکید کرد: تاکنون ۳۶ طرح موفق نیز از طریق سازمان‌ها به اجرا درآمده است.

در این جلسه مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز به برگزاری مجمع استانی سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد و گفت: هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل سهمیه استان اردبیل بود که در این مجمع مشخص شدند.

ایوب بهتاج تصریح کرد: مجمع کشوری در اسفندماه برگزار می‌شود و امیدواریم سازمان‌های مردم‌نهاد استان با برنامه مناسب در این مجمع حضور یابند.